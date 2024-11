Il centrocampista offensivo dell'Atalanta approda in riva allo Stretto con la formula del prestito fino al 30 giugno 2022

Ore frenetiche per le ultime operazioni del calciomercato. Attraverso i nostri costanti aggiornamenti vi stiamo facendo vicere i movimenti di mercato a poche ore dalal chiusura della finestra estiva. Dopo il passaggio di Junior Messias dal Crotone al Milan, arriva un altro trasferimento ufficiale che interessa una società calabrese. Come anticipato nella mattinata di ieri, la Reggina ha raggiunto un accordo con l'Atalanta per il prestito di Cortinovis.

«Il centrocampista offensivo, classe 2001, - si legge in una nota del club del presidente Luca Gallo - approda in riva allo Stretto con la formula del prestito fino al 30 giugno 2022, e raggiungerà i compagni dopo gli impegni con la nazionale Under 20. Ad Alessandro un caloroso benvenuto nella grande famiglia amaranto».