Il Catanzaro prova a chiudere per Enrico Brignola, elemento che il Cosenza non reputa intoccabile e che può partire in questa sessione di calciomercato. Il Benevento, proprietario del cartellino, ha già dato il suo placet al trasferimento, che a questo punto diventa una questione tra l’entourage del ragazzo e i giallorossi.

Il procuratore Michelangelo Minieri e il direttore sportivo delle aquile Giuseppe Magalini sono insieme per discutere la fattibilità del trasferimento. Per il fantasista, appena due gol con i Lupi, c’è la possibilità di siglare un contratto fino al 2025, prolungando di una stagione quello in essere con i sanniti. La prospettiva è di scendere di categoria per appena sei mesi, considerata la marcia degli uomini di Vincenzo Vivarini.

Le strade del calciomercato portano Brignola a Catanzaro

Il colloquio di stamattina offre la possibilità ai due operatori di raggiungere un accordo che possa soddisfare le esigenze di entrambe le parti. L’incontro rappresenta un momento importante per il club giallorosso, che sta spingendo per piazzare il primo colpo in ottica futura. Un giocatore di talento come Enrico Brignola rappresenterebbe un affare per il calciomercato di Serie C, fermo restando che a Cosenza non ha fatto bene.

Il summit Magalini-Minieri

Nel summit Minieri ha discusso con Magalini delle condizioni del trasferimento, tra cui i termini economici e le clausole contrattuali, mentre ha anche discusso la possibilità di un contratto a lungo termine. La base dovrebbe essere, come detto un accordo di due anni e mezzo.