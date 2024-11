Alla fine ha vinto il cuore. Quello già colorato totalmente di rossoblu nonostante una sola stagione vissuta a Vibo Valentia. Andrea Malberti ha deciso di restare alla Vibonese nonostante le tante offerte piovutegli addosso dopo un’annata da incorniciare. Volontà del giocatore e intesa perfetta con il direttore sportivo, Simone Lo Schiavo, che lo ha blindato in maglia rossoblu.

Il comunicato ufficiale

«Un under solo sulla carta. In campo la sua gioventù si è trasformata in freschezza fisica, forza e carattere. Puntuale e pulito negli interventi, serio e giudizioso negli allenamenti, caparbio e determinato a voler rientrare al più presto dopo l’infortunio. Per lui una stagione sopra le righe. Un acquisto azzeccato in pieno. Un rendimento elevato. Dinanzi a tutti questi aspetti positivi, la conferma di Andrea Malberti era un passo scontato, ma in realtà la Vibonese ha dovuto fare i conti con le richieste numerose arrivate nei confronti dell’ex difensore di Milan e Novara, ancora prima che finisse la stagione.



La volontà del club era quella di trattenerlo ed anche Malberti ha scelto la Vibonese, prolungando così il proprio rapporto. Accordo raggiunto in un lampo con il ds Lo Schiavo e reciproca soddisfazione per un’intesa che si rinnova e che vedrà Andrea Malberti indossare la maglia rossoblù anche nel prossimo campionato di Serie C».