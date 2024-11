Confermate le indiscrezioni. Il difensore con il vizio del gol resta in rossoblu. È il sesto giocatore che ufficialmente farà parte dell’organico 2018/2019. Per il mister solo una formalità

Ha segnato gol pesanti. Ma non è un attaccante. Di mestiere fa il difensore. E lo fa anche bene. Per questo motivo la Vibonese non poteva farselo soffiare. Gigi Silvestri resta in rossoblu. È il sesto giocatore che ufficialmente farà parte dell’organico 2018/2019

Il comunicato ufficiale

«Fa parte dei pezzi pregiati dell’organico rossoblù. Le scelte di mercato fatte la scorsa estate del ds Lo Schiavo si sono rivelate eccellenti e il rendimento in campo dei calciatori lo ha confermato. Tutti sono finiti nel mirino di diverse società e fra coloro ad avere parecchio mercato c’era proprio Luigi Silvestri. D’altra parte dove si trova un difensore arcigno e attento, capace di annullare gli attaccanti avversari e, allo stesso tempo, di gettarsi in attacco a fare gol ed a creare assist per i compagni? Era un passaggio scontato, pertanto, la riconferma del forte difensore siciliano, il quale legherà il proprio cammino a quello della Vibonese anche per la stagione 2018/19. Gigi Silvestri, entrato nel cuore dei tifosi, rappresenta così un altro tassello da aggiungere al mosaico che il ds Lo Schiavo sta preparando per rendere la Vibonese forte e competitiva nel prossimo difficile torneo di terza serie nazionale. Per Silvestri parlano chiaro il rendimento difensivo e i sette gol siglati nel corso della stagione da poco conclusasi. I numeri sono dalla sua parte. Il valore è indiscutibile. E la sua volontà è stata quella di proseguire con la Vibonese».