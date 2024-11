Domani o al massimo martedì sarà a Vibo. Con lui il centrocampista Torelli

Diego Allegretti è già in viaggio. Domani o al massimo martedì, salvo clamorosi sviluppi, raggiungerà Vibo Valentia per mettersi a disposizione della Vibonese e di mister Campilongo. La trattativa per riportarlo in Calabria è chiusa.

Per Allegretti, com'è noto, è un gradito ritorno nel club che lo ha lanciato tra i professionisti. In maglia rossoblu ha segnato qualcosa come 40 gol in 70 presenze tra Serie D ed Eccellenza. Insieme a lui nelle prossime ore sbarcherà a Vibo il centrocampista Francesco Torelli, classe 1994, prelevato dall'Alto Vicentino.

Nel frattempo la società di via Piazza D'Armi ha chiesto informazioni alla Lucchese del 22enne esterno ghanese Nii Nortey Ashong. Stando a radiomercato nel mirino della Vibonese ci sarebbe anche un altro esterno, Filippo Minarini del Modena.

Alessio Bompasso