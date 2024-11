Il neo acquisto dei rossoblù arriva dal Frosinone a titolo temporaneo, dopo aver giocato nella prima parte di stagione a Viterbo. In uscita invece il difensore colombiano

È Michele Volpe il nuovo centravanti della Vibonese. Il club rossoblù ha trovato l’accordo con il Frosinone, proprietario del suo cartellino, per averlo in prestito fino a giugno. Attaccante classe ‘97, Michele Volpe è cresciuto nel settore giovanile del club laziale con il quale ha esordito nel campionato di Serie B (4 presenze in totale).

Dopo l’esperienza a Rimini ha vissuto una stagione da protagonista con la maglia della Viterbese con un bottino di dieci gol in 23 presenze, prima di trasferirsi a Catania e ritornare, nella prima parte di questa stagione, a Viterbo (per lui 12 presenze e 4 reti).

In casa Vibonese saluta invece il difensore colombiano Vergara, lo ha annunciato la società del presidente Caffo attraverso il seguente comunicato

Risoluzione consensuale con Jherson Vergara

«L’U.S, Vibonese Calcio comunica l’avvenuta risoluzione consensuale del contratto con Jherson Vergara. La Società ringrazia Jherson per la professionalità dimostrata nel corso della sua permanenza a Vibo Valentia e gli augura le migliori fortune personali e professionali».