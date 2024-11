Una curiosità: del girone meridionale farà parte anche la Juventus Next Gen che all'esordio sfiderà in casa il Cerignola. Scarica il calendario completo

Sono stati resi noti i calendari della Serie C che prenderà il via il 25 agosto agosto. Il Crotone competerà nel girone C ed esordirà in casa contro la neo promossa società pugliese Altamura. Una curiosità: del girone meridionale farà parte anche la Juventus Next Gen, che nella prima giornata affronterà in casa il Cerignola.

Ecco il programma della primo turno:

Messina-Potenza

Picerno-Avellino

Benevento-Cavese

Crotone-Altamura

Foggia-Trapani

Giugliano-Taranto

Juventus NG-Cerignola

Latina-Casertana

Sorrento-Catania

Turris-Monopoli

Scarica da qui il calendario completo con tutti gli impegni del Crotone.