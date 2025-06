Ha preso il via stanotte un mese di calcio (32 squadre, 8 gironi, 63 partite totali), con le protagoniste di tutti i campionati che si concluderà con la finale il 13 luglio. Il rinnovato mondiale per club, che si gioca negli Stati Uniti, è iniziato con il pareggio per 0-0 tra Al Ahly e l’Inter Miami di Leo Messi. L’argentino, atteso protagonista, si accende solo a tratti e non punge. Primo tempo dominato dagli egiziani, guidati da Riveiro, poi la reazione americana ma le reti restano inviolate. Portieri protagonisti: Ustari (che para un rigore a Trezeguet) e El Shenawy salvano il risultato. Finisce 0-0, ma lo show è appena iniziato. Oggi in programma altre due sfide: Bayern Monaco – Auckland City e Psg – Atletico Madrid.

Per le italiane Inter e Juventus l’esordio nella competizione è previsto il 18 giugno, per i nerazzurri contro il Monterrey, mentre il giorno successivo sarà il turno dei bianconeri contro l’Al Ain.

Il calendario completo

- 15 giugno

AL AHLY-INTER MIAMI 0-0(ore 2) Preliminari Gruppo A (Hard Rock Stadium, Miami)

BAYERN MONACO-AUCKLAND CITY (ore 18) Preliminari Gruppo C (Stadio TQL, Cincinnati)

PSG-ATLETICO MADRID (ore 21) Preliminari Gruppo B (Rose Bowl Stadium, Los Angeles)

- 16 giugno

PALMEIRAS-PORTO (ore 24) Preliminari Gruppo A (MetLife Stadium, New York)

BOTAFOGO-SEATTLE SOUNDERS (ore 4) Preliminari Gruppo B (Lumen Field, Seattle)

CHELSEA-LOS ANGELES FC (ore 21) Preliminari Gruppo D (Mercedes-Benz Stadium, Atlanta)

- 17 giugno

BOCA JUNIORS-BENFICA (ore 24) Preliminari Gruppo C (Hard Rock Stadium, Miami)

FLAMENGO-ESPERANCE SPORTIVE DE TUNISIE (ore 3) Preliminari Gruppo D (Lincoln Financial Field, Filadelfia)

FLUMINENSE-BORUSSIA DORTMUND (ore 18) Preliminari Gruppo F (MetLife Stadium, New York)

RIVER PLATE-URAWA RED DIAMONDS (ore 21) Preliminari Gruppo E (Lumen Field, Seattle)

- 18 giugno

ULSAN-MAMELODI SUNDOWNS (ore 24) Preliminari Gruppo F (Inter&Co Stadium, Orlando)

MONTERREY-INTER (ore 3) Preliminari Gruppo E (Rose Bowl Stadium, Los Angeles)

MANCHESTER CITY-WYDAD (ore 18) Preliminari Gruppo G (Lincoln Financial Field, Filadelfia)

REAL MADRID-AL HILAL (ore 21) Preliminari Gruppo H (Hard Rock Stadium, Miami)

- 19 giugno

PACHUCA-SALISBURGO (ore 24) Preliminari Gruppo H (Stadio TQL, Cincinnati)

AL AIN-JUVENTUS (ore 3) Preliminari Gruppo G (Audi Field, Washington)

PALMEIRAS-AL AHLY (ore 18) Preliminari Gruppo A (MetLife Stadium, New York)

INTER MIAMI-PORTO (ore 21) Preliminari Gruppo A (Mercedes-Benz Stadium, Atlanta)

- 20 giugno

SEATTLE SOUNDERS-ATLETICO MADRID (ore 24) Preliminari Gruppo B (Lumen Field, Seattle)

PSG-BOTAFOGO (ore 3) Preliminari Gruppo B (Rose Bowl Stadium, Los Angeles)

BENFICA-AUCKLAND CITY (ore 18) Preliminari Gruppo C (Inter&Co Stadium, Orlando)

FLAMENGO-CHELSEA (ore 20) Preliminari Gruppo D (Lincoln Financial Field, Filadelfia)

- 21 giugno

LOS ANGELES FC-ESPERANCE SPORTIVE DE TUNISIE (ore 24) Preliminari Gruppo D (GEODIS Park, Nashville)

BAYERN MONACO-BOCA JUNIORS (ore 3) Preliminari Gruppo C (Hard Rock Stadium, Miami)

MAMELODI SUNDOWNS-BORUSSIA DORTMUND (ore 18) Preliminari Gruppo F (Stadio TQL, Cincinnati)

INTER-URAWA RED DIAMONDS (ore 21) Preliminari Gruppo E (Lumen Field, Seattle)

- 22 giugno

FLUMINENSE-ULSAN (ore 24) Preliminari Gruppo F (MetLife Stadium, New York)

RIVER PLATE-MONTERREY (ore 3) Preliminari Gruppo E (Rose Bowl Stadium, Los Angeles)

JUVENTUS-WYDAD (ore 18) Preliminari Gruppo G (Lincoln Financial Field, Filadelfia)

REAL MADRID-PACHUCA (ore 21) Preliminari Gruppo H (Bank of America Stadium, Charlotte)

- 23 giugno

SALISBURGO-AL HILAL (ore 24) Preliminari Gruppo H (Audi Field, Washington)

MANCHESTER CITY-AL AIN (ore 3) Preliminari Gruppo G (Mercedes-Benz Stadium, Atlanta)

SEATTLE SOUNDERS-PSG (ore 21) Preliminari Gruppo B (Lumen Field, Seattle)

ATLETICO MADRID-BOTAFOGO (ore 21) Preliminari Gruppo B (Rose Bowl Stadium, Los Angeles)

- 24 giugno

INTER MIAMI-PALMEIRAS (ore 3) Preliminari Gruppo A (Hard Rock Stadium, Miami)

PORTO-AL AHLY (ore 3) Preliminari Gruppo A (MetLife Stadium, New York)

AUCKLAND CITY-BOCA JUNIORS (ore 21) Preliminari Gruppo C (GEODIS Park, Nashville)

BENFICA-BAYERN MONACO (ore 21) Preliminari Gruppo C (Bank of America Stadium, Charlotte)

- 25 giugno

LOS ANGELES-FLAMENGO (ore 3) Preliminari Gruppo D (Camping World Stadium, Orlando)

ESPERANCE SPORTIVE DE TUNISIE-CHELSEA (ore 3) Preliminari Gruppo D (Lincoln Financial Field, Filadelfia)

BORUSSIA DORTMUND-ULSAN (ore 21) Preliminari Gruppo F (Stadio TQL, Cincinnati)

MAMELODI SUNDOWNS-FLUMINENSE (ore 21) Preliminari Gruppo F (Hard Rock Stadium, Miami)

- 26 giugno

INTER-RIVER PLATE (ore 3) Preliminari Gruppo E (Lumen Field, Seattle)

URAWA RED DIAMONDS-MONTERREY (ore 3) Preliminari Gruppo E (Rose Bowl Stadium, Los Angeles)

JUVENTUS-MANCHESTER CITY (ore 21) Preliminari Gruppo G (Camping World Stadium, Orlando)

WYDAD-AL AIN (ore 21) Preliminari Gruppo G (Audi Field, Washington)

- 27 giugno

AL HILAL-PACHUCA (ore 3) Preliminari Gruppo H (GEODIS Park, Nashville)

SALISBURGO-REAL MADRID (ore 3) Preliminari Gruppo H (Lincoln Financial Field, Filadelfia)

- 28 giugno Ottavi di finale

- 29 giugno Ottavi di finale

- 30 giugno Ottavi di finale

- 1 luglio Ottavi di finale

- 2 luglio Ottavi di finale

- 4 luglio Quarto di finale

- 5 luglio Quarti di finale (tre partite)

- 8 luglio Semifinale (ore 21) MetLife Stadium (New York)

- 9 luglio Semifinale (ore 21) MetLife Stadium (New York)

- 13 luglio Finale (ore 21) MetLife Stadium (New York)