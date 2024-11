Dopo 33 anni il derby di Calabria tornerà in Serie B, il 25 novembre 2023 Catanzaro-Cosenza andrà in scena nel corso della 14esima giornata. Mentre la gara di ritorno si giocherà il 2 marzo 2024 durante la 28esima giornata.

Nel calendario, presentato questa sera a Como durante l’evento organizzato dalla Lega Nazionale Professionisti Serie B in sinergia con la società sportiva lombarda, manca una squadra, segnata con una X. Quella X potrebbe essere sostituita da Reggina o Brescia. La squadra calabrese è stata esclusa dopo che la Covisoc ha bocciato il ricorso presentato, ma per gli amaranto resta l’ultimo appiglio rappresentato dal Collegio di Garanzia del Coni.

La Serie B 2023/2024 partirà venerdì 18 agosto, con gare anche sabato 19 e domenica 20. L’ ultimo turno di campionato è in programma venerdì 10 maggio 2024. Previsti 5 turni infrasettimanali: martedì 29 agosto 2023, martedì 26 settembre 2023, martedì 26 dicembre 2023, martedì 27 febbraio 2024, mercoledì 1 maggio 2024. Sono in totale quattro gli stop previsti al campionato: sabato/domenica 9/10 settembre 2023, sabato/domenica 14/15 ottobre 202, sabato/domenica 18/19 novembre 202, sabato/domenica 23/24 marzo 2024. Resta confermato il boxing day di Santo Stefano. Subito dopo la Serie B si fermerà per la pausa invernale in programma dal 27 dicembre 2023 al 12 gennaio 2024.

Il calendario completo

1^ giornata (19 agosto 2023)

Bari-Palermo

Cittadella-Reggiana

Cosenza-Ascoli

Cremonese-Catanzaro

Parma-Feralpisalò

Pisa-Lecco

Sudtirol-Spezia

Ternana-Sampdoria

Venezia-Como

X-Modena

2^ giornata (26 agosto 2023)

Catanzaro-Ternana

Como-Reggiana

Cremonese-Bari

Feralpisalò-Sudtirol

Lecco-Spezia

Modena-Ascoli

Palermo-X

Parma-Cittadella

Sampdoria-Pisa

Venezia-Cosenza

3^ giornata (29 agosto 2023)

Ascoli-Feralpisalò

Bari-Cittadella

Catanzaro-Spezia

Como-Lecco

Cosenza-Modena

Pisa-Parma

Reggiana-Palermo

Sampdoria-Venezia

Sudtirol-X

Ternana-Cremonese

4^ giornata (2 settembre 2023)

Cittadella-Venezia

Cremonese-Sampdoria

Lecco-Catanzaro

Modena-Pisa

Palermo-Feralpisalò

Parma-Reggiana

Spezia-Como

Sudtirol-Ascoli

Ternana-Bari

X-Cosenza

5^ giornata (16 settembre 2023)

Ascoli-Palermo

Catanzaro-Parma

Como-Ternana

Cosenza-Sudtirol

Feralpisalò-Modena

Lecco-X

Pisa-Bari

Reggiana-Cremonese

Sampdoria-Cittadella

Venezia-Spezia

6^ giornata (23 settembre 2023)

Bari-Catanzaro

Cittadella-Como

Cremonese-Ascoli

Feralpisalò-Pisa

Modena-Lecco

Palermo-Cosenza

Parma-Sampdoria

Spezia-Reggiana

Ternana-Sudtirol

X-Venezia

7^ giornata (26 settembre 2023)

Ascoli-Ternana

Catanzaro-Cittadella

Como-Sampdoria

Cosenza-Cremonese

Lecco-Feralpisalò

Parma-Bari

Reggiana-Pisa

Spezia-X

Sudtirol-Modena

Venezia-Palermo

8^ giornata (30 settembre 2023)

Bari-Como

Cittadella-Lecco

Cremonese-Parma

Feralpisalò-Spezia

Modena-Venezia

Palermo-Sudtirol

Pisa-Cosenza

Sampdoria-Catanzaro

Ternana-Reggiana

X-Ascoli

9^ giornata (7 ottobre 2023)

Ascoli-Sampdoria

Cittadella-Ternana

Como-Cremonese

Cosenza-Lecco

Modena-Palermo

Reggiana-Bari

Spezia-Pisa

Sudtirol-Catanzaro

Venezia-Parma

X-Feralpisalò

10^ giornata (21 ottobre 2023)

Bari-Modena

Catanzaro-Feralpisalò

Cremonese-Sudtirol

Lecco-Ascoli

Palermo-Spezia

Parma-Como

Pisa-Cittadella

Reggiana-Venezia

Sampdoria-Cosenza

Ternana-X

11^ giornata (28 ottobre 2023)

Ascoli-Parma

Cittadella-Cremonese

Como-Catanzaro

Feralpisalò-Reggiana

Modena-Ternana

Palermo-Lecco

Spezia-Cosenza

Sudtirol-Sampdoria

Venezia-Pisa

X-Bari

12^ giornata (4 novembre 2023)

Bari-Ascoli

Catanzaro-Modena

Cittadella-X

Cosenza-Feralpisalò

Cremonese-Spezia

Parma-Sudtirol

Pisa-Como

Reggiana-Lecco

Sampdoria-Palermo

Ternana-Venezia

13^ giornata (11 novembre 2023)

Ascoli-Como

Cosenza-Reggiana

Feralpisalò-Bari

Lecco-Parma

Modena-Sampdoria

Palermo-Cittadella

Spezia-Ternana

Sudtirol-Pisa

Venezia-Catanzaro

X-Cremonese

14^ giornata (25 novembre 2023)

Bari-Venezia

Catanzaro-Cosenza

Cittadella-Sudtirol

Como-Feralpisalò

Cremonese-Lecco

Parma-Modena

Pisa-X

Reggiana-Ascoli

Sampdoria-Spezia

Ternana-Palermo

15^ giornata (2 dicembre 2023)

Cosenza-Ternana

Feralpisalò-Cittadella

Lecco-Bari

Modena-Reggiana

Palermo-Catanzaro

Pisa-Cremonese

Spezia-Parma

Sudtirol-Como

Venezia-Ascoli

X-Sampdoria

16^ giornata (9 dicembre 2023)

Ascoli-Spezia

Bari-Sudtirol

Catanzaro-Pisa

Cittadella-Cosenza

Como-Modena

Cremonese-Venezia

Parma-Palermo

Reggiana-X

Sampdoria-Lecco

Ternana-Feralpisalò

17^ giornata (16 dicembre 2023)

Ascoli-Catanzaro

Cosenza-Parma

Feralpisalò-Cremonese

Lecco-Ternana

Modena-Cittadella

Palermo-Pisa

Reggiana-Sampdoria

Spezia-Bari

Venezia-Sudtirol

X-Como



18^ giornata (23 dicembre 2023)

Bari-Cosenza

Catanzaro-X

Cittadella-Spezia

Como-Palermo

Cremonese-Modena

Parma-Ternana

Pisa-Ascoli

Sampdoria-Feralpisalò

Sudtirol-Reggiana

Venezia-Lecco

19^ giornata (26 dicembre 2023)

Ascoli-Cittadella

Cosenza-Como

Feralpisalò-Venezia

Lecco-Sudtirol

Palermo-Cremonese

Reggiana-Catanzaro

Sampdoria-Bari

Spezia-Modena

Ternana-Pisa

X-Parma

20^ giornata (13 gennaio 2024)

Bari-Ternana

Catanzaro-Lecco

Cittadella-Palermo

Como-Spezia

Cremonese-Cosenza

Modena-X

Parma-Ascoli

Pisa-Reggiana

Sudtirol-Feralpisalò

Venezia-Sampdoria

21^ giornata (20 gennaio 2024)

Ascoli-Bari

Cosenza-Venezia

Feralpisalò-Catanzaro

Lecco-Pisa

Palermo-Modena

Reggiana-Como

Sampdoria-Parma

Spezia-Cremonese

Ternana-Cittadella

X-Sudtirol

22^ giornata (27 gennaio 2024)

Bari-Reggiana

Catanzaro-Palermo

Cittadella-Sampdoria

Como-Ascoli

Cremonese-X

Feralpisalò-Lecco

Modena-Parma

Pisa-Spezia

Sudtirol-Cosenza

Venezia-Ternana

23^ giornata (3 febbraio 2024)

Ascoli-Sudtirol

Cosenza-Pisa

Lecco-Cremonese

Palermo-Bari

Parma-Venezia

Reggiana-Feralpisalò

Sampdoria-Modena

Spezia-Catanzaro

Ternana-Como

X-Cittadella

24^ giornata (10 febbraio 2024)

Bari-Lecco

Catanzaro-Ascoli

Cittadella-Parma

Como-X

Cremonese-Reggiana

Feralpisalò-Palermo

Modena-Cosenza

Pisa-Sampdoria

Sudtirol-Venezia

Ternana-Spezia

25^ giornata (17 febbraio 2024)

Ascoli-Cremonese

Bari-Feralpisalò

Catanzaro-Sudtirol

Lecco-Cosenza

Palermo-Como

Parma-Pisa

Reggiana-Ternana

Sampdoria-X

Spezia-Cittadella

Venezia-Modena

26^ giornata (24 febbraio 2024)

Cittadella-Catanzaro

Como-Parma

Cosenza-Sampdoria

Cremonese-Palermo

Feralpisalò-Ascoli

Modena-Spezia

Pisa-Venezia

Sudtirol-Bari

Ternana-Lecco

X-Reggiana

27^ giornata (27 febbraio 2024)

Ascoli-X

Catanzaro-Bari

Lecco-Como

Palermo-Ternana

Parma-Cosenza

Pisa-Modena

Reggiana-Sudtirol

Sampdoria-Cremonese

Spezia-Feralpisalò

Venezia-Cittadella

28^ giornata (2 marzo 2024)

Ascoli-Reggiana

Bari-Spezia

Cittadella-Pisa

Como-Venezia

Cosenza-Catanzaro

Feralpisalò-Sampdoria

Modena-Cremonese

Sudtirol-Lecco

Ternana-Parma

X-Palermo

29^ giornata (9 marzo 2024)

Catanzaro-Reggiana

Cosenza-Cittadella

Cremonese-Como

Lecco-Palermo

Modena-Feralpisalò

Parma-X

Pisa-Ternana

Sampdoria-Ascoli

Spezia-Sudtirol

Venezia-Bari

30^ giornata (16 marzo 2024)

Ascoli-Lecco

Bari-Sampdoria

Cittadella-Modena

Como-Pisa

Feralpisalò-Parma

Palermo-Venezia

Reggiana-Spezia

Sudtirol-Cremonese

Ternana-Cosenza

X-Catanzaro

31^ giornata (1 aprile 2024)

Como-Sudtirol

Cosenza-X

Cremonese-Feralpisalò

Lecco-Cittadella

Modena-Bari

Parma-Catanzaro

Pisa-Palermo

Sampdoria-Ternana

Spezia-Ascoli

Venezia-Reggiana

32^ giornata (6 aprile 2024)

Ascoli-Venezia

Bari-Cremonese

Catanzaro-Como

Feralpisalò-Cosenza

Palermo-Sampdoria

Reggiana-Cittadella

Spezia-Lecco

Sudtirol-Parma

Ternana-Modena

X-Pisa

33^ giornata (13 aprile 2024)

Cittadella-Ascoli

Como-Bari

Cosenza-Palermo

Cremonese-Ternana

Lecco-Reggiana

Modena-Catanzaro

Parma-Spezia

Pisa-Feralpisalò

Sampdoria-Sudtirol

Venezia-X

34^ giornata (20 aprile 2024)

Ascoli-Modena

Bari-Pisa

Catanzaro-Cremonese

Feralpisalò-Como

Lecco-Venezia

Palermo-Parma

Reggiana-Cosenza

Spezia-Sampdoria

Sudtirol-Cittadella

X-Ternana

35^ giornata (27 aprile 2024)

Cittadella-Feralpisalò

Cosenza-Bari

Modena-Sudtirol

Palermo-Reggiana

Parma-Lecco

Pisa-Catanzaro

Sampdoria-Como

Ternana-Ascoli

Venezia-Cremonese

X-Spezia

36^ giornata (1 maggio 2024)

Ascoli-Cosenza

Bari-Parma

Catanzaro-Venezia

Como-Cittadella

Cremonese-Pisa

Feralpisalò-X

Lecco-Sampdoria

Reggiana-Modena

Spezia-Palermo

Sudtirol-Ternana

37^ giornata (4 maggio 2024)

Cittadella-Bari

Cosenza-Spezia

Modena-Como

Palermo-Ascoli

Parma-Cremonese

Pisa-Sudtirol

Sampdoria-Reggiana

Ternana-Catanzaro

Venezia-Feralpisalò

X-Lecco

38^ giornata (10 maggio 2024)

Ascoli-Pisa

Bari-X

Catanzaro-Sampdoria

Como-Cosenza

Cremonese-Cittadella

Feralpisalò-Ternana

Lecco-Modena

Reggiana-Parma

Spezia-Venezia

Sudtirol-Palermo