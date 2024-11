Il Presidente della Lega Pallavolo Femminile si sbilancia: "Ipotesi abbastanza solida"

VIBO VALENTIA - Vibo al femminile? "Ipotesi abbastanza solida". Risponde così Mauro Fabris, numero 1 della Lega Pallavolo serie A Femminile a chi gli domanda se nella rosa delle società della prossima stagione possa esserci anche il club giallorosso. "Ritengo sarà un bell’acquisto per il movimento - commenta - secondo me partirà dalla serie A2 facendo una scelta di partire compiendo un passo alla volta per creare una realtà solida come lo era nel maschile”.