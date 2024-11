Dalla fusione al ripescaggio. Ecco l'idea nuova a Vibo e Soverato. I due club avrebbero già formulato la richiesta. Buone chance per il club ionico mentre per i vibonesi bisogna superare il fronte del no delle altre società

Un'estate calda quella che si prospetta per il volley calabrese, tanto per la femminile, quanto per la maschile. Lo confermano le parole dei due patron, Matozzo da un lato, Callipo dall'altro. Il Soverato ha davanti a sé due obiettivi: vincere il campionato se sarà ancora serie A2, o diventare una squadra competitiva sotto tutti i punti di vista qualora arrivasse il tanto atteso ripescaggio nella massima serie. Indipendentemente da quello che sarà il campionato, il Soverato è pronto a costruire una rosa solida e pronta a dare battaglia, confermando così la stagione precedente. Quasi certamente le "cavallucce marine" saluteranno la schiacciatrice Begic, ormai proiettata verso la serie A1. Matozzo ha già pronti i colpi di mercato. Pochi i nomi, tante idee. Le novità riguarderanno anche l'aspetto societario, previste infatti nuove cariche in arrivo.Vibo non rimane di certo a guardare. Pare che anche nella maschile ci possa essere l'ipotesi ripescaggio per tentare il salto di categoria sfumato sul campo. La richiesta avanzata dal numero uno giallorosso ha destato non poco clamore nel mondo del volley calabrese e nazionale. La strada pare essere tutta in salita ma per sciogliere ogni dubbio bisognerà aspettare il consiglio di amministrazione di lega.