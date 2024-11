Ancora un nuovo cambio in panchina in Eccellenza, questa volta in casa Morrone. La società cosentina ha infatti esonerato l'allenatore Giovanni Paschetta. Le strade tra il tecnico e il club granata si dividono con la squadra che occupa l'ultimo posto in classifica ed è reduce dalla sconfitta di sabato scorso per 3-2 in casa della Paolana. A prendere il posto di Paschetta sulla panchina della Morrone sarà Mario Magarò, finora sia allenatore in seconda che tecnico della formazione Juniores.

Il comunicato della Morrone

L’A.C. Morrone comunica l'esonero di Giovanni Paschetta dal ruolo di allenatore della prima squadra. La società tutta desidera ringraziare il tecnico paolano per il lavoro svolto e per il percorso fatto insieme durante questi mesi, augurandogli le migliori fortune per il prosieguo della sua carriera da allenatore.

Contestualmente con questa decisione, siamo lieti di annunciare la promozione di Mario Magarò a tecnico della prima squadra. Magarò, classe 1994, finora sia allenatore in seconda che tecnico della formazione Juniores della Morrone, è al suo primo incarico come responsabile tecnico di una prima squadra, dopo la vittoriosa esperienza della passata stagione con la conquista del titolo regionale nella categoria Allievi Elite under 17. A Mario i migliori auguri di buon lavoro ed un grosso in bocca al lupo.