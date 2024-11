Il tuffatore cosentino agguanta il secondo posto del podio proprio all'ultimo tuffo. In quinta posizione un altro atleta bruzio, Francesco Porco

È medaglia d’argento dal trampolino metri tre, ma è sempre un maestoso Giovanni Tocci agli Assoluti Invernali Open Unipolsai di Torino. All’ultimo tuffo, l’atleta dell’AQA Cosenza e del Centro Sportivo Esercito Italiano ha piazzato il colpo del campione, centrando così il secondo gradino del podio con 401.05 punti. Una gara a rincorrere per il ragazzo di Calabria, che aveva chiuso le eliminatorie al primo posto(419.15), ma poco importa, quello che conta è che abbia conquistato l’ennesimo podio della sua straordinaria carriera, non mollando mai e credendoci fino in fondo, perché campioni lo si è anche nel modo di raggiungere un risultato ed un argento conquistato così vale e molto. Tanto di cappello inossidabile Giovanni Tocci!

L’altro alfiere cosentino Francesco Porco si è difeso bene centrando con 364.95 punti il quinto posto confermando il piazzamento delle eliminatorie(353.95) ma migliorando il punteggio. Alle eliminatorie si è fermato Egidio Arnieri, per lui l’occasione comunque di fare esperienza. In campo femminile Laura Bilotta ha chiuso settima con 198.50 punti la sua prestazione dal trampolino metri uno, migliorando il punteggio(183.00) delle eliminatorie.