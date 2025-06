Nella prova hard, organizzata dal Club Florens 4x4 in località Palla Palla, arriva uno storico podio al femminile

Si è conclusa con grande successo la quarta tappa del Campionato Regionale Trial 4x4, organizzata dal Club Florens 4x4, in località Palla Palla nel Comune di San Giovanni in Fiore, che ancora una volta si è confermata cornice ideale per una manifestazione adrenalinica e coinvolgente.

Una giornata intensa, vissuta all’insegna della passione per il fuoristrada, dell’abilità tecnica e dello spirito sportivo, che ha richiamato appassionati e curiosi da tutta la regione. Le varie categorie in gara – Serie, Superserie, Preparati e Prototipo – hanno regalato uno spettacolo di alto livello, tra ostacoli naturali, salite impegnative e passaggi estremi. Ma il momento più emozionante è arrivato nella Categoria Serie, dove per la prima volta una donna ha conquistato il gradino più alto del podio: Patrizia Assanagora, applaudita con entusiasmo da pubblico e colleghi, ha scritto una pagina importante nella storia del campionato.

Le classifiche:

Categoria Serie:

1° Patrizia Anassagora

2° Giovanni Loria

3° Salvatore De Vuono

Categoria Superserie:

1° Francesco Parrotta

2° Aquino Brescia

3° Luigi Talarico

Categoria Preparati:

1° Marco Pugliese

2° Alessandro Iaquinta

3° Giuseppe Ambrosio



Categoria Prototipo:

1° Pasquale Martino

2° Gemal Toker

A margine della gara, l’organizzazione ha voluto esprimere un sentito ringraziamento a tutta la squadra del Club Florens 4x4 per la disponibilità e l’impegno dimostrati, sottolineando il lavoro dietro le quinte che ha reso possibile una giornata perfettamente riuscita. «Un applauso particolare è stato rivolto al Dirigente Nazionale Acsi Domenicantonio Veltri. Infine, un doveroso ringraziamento – è scritto in una nota – ai giudici, ai club partecipanti e a tutti i piloti, che hanno reso questa giornata una vera festa del fuoristrada. Il Club Florens 4x4 dà appuntamento alla prossima tappa del campionato, con la promessa di nuove sfide e nuove emozioni».