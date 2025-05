Tanti i team iscritti, arrivati da ogni angolo della regione, per l’evento organizzato da I Lupi della Sila Off Road sul tracciato in località Macchia di Tuono

Spettacolo e adrenalina pura nella terza tappa del Campionato Regionale Trial Acsi-Mif 4x4, organizzata dal club “I Lupi della Sila Off Road”, team affiliato con Acsi Mif. La manifestazione che si è svolta in località Macchia di Tuono a San Giovanni in Fiore ha coinvolto numerosi team suddivisi in quattro categorie: Serie, Super Serie, Preparati e Preparati Super.

Le classifiche:

Categoria Serie

1° Giovanni Loria (Club Florens 4x4)

2° Cristian Rao (Club Team Off Road)

Categoria Super Serie

1° posto Francesco Parrotta (Club Team Off Road)

2° posto Fortunato Arnone (Club Team Off Road)

3° posto Raffaele Crispi (Club Team CZ)

Categoria Preparati

1° posto Carmine Camigliano (Club So.Fo.Me. 4x4)

2° posto Giuseppe Bitonti (Club I Lupi della Sila Off Road)

3° posto Alessandro Iaquinta (Club Florens 4x4)

Categoria Preparati Super

1° Romano Veltri (Club Veltri Production)

«Oltre agli organizzatori – è scritto in una nota del club “I Lupi della Sila Off Road” - è stato fondamentale il contributo e il sostegno dei giudici, membri di altri club che tra l’altro, ringraziamo di cuore. Un grande ringraziamento va all’Acsi, che ci ha permesso di svolgere la gara, e al comune di San Giovanni in Fiore. Siamo contenti e soddisfatti di come si è svolta la giornata sperando che sia stata di gradimento per i partecipanti e il numeroso pubblico presente. Il divertimento e l’adrenalina di certo non sono mancati, ma noi continuiamo con la voglia di far crescere questo evento anno dopo anno».