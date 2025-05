Spettacolo ed emozioni nella seconda tappa del Campionato Regionale di Trial Acsi-MIF che si è svolta a Sofome nel territorio di Petilia Policastro nel Crotonese. Il quarto evento, organizzato dal Club Sofome 4x4 Off Road, anche quest’anno ha richiamato numerosi partecipanti, tantissimi curiosi ed appassionati intervenuti per assistere allo spettacolo di fuoristrada che si sono alternati su un circuito non semplice e molto articolato.

Venticinque le macchine iscritte alla seconda tappa, arrivate da ogni angolo della regione, a dimostrazione che l’evento organizzato da Sofome 4x4 Off Road resta sempre tra i più attesi e partecipati dagli appassionati del trial e fuoristrada.

Una tappa che è iniziata alle ore 8.00 con le iscrizioni, si è articolata con varie prove e più categorie, mentre durante le gare i piloti, con famiglie ed amici a seguito, sono stati accolti con stand gastronomici e buona musica. Un evento organizzato nei minimi particolari con la tappa che si è conclusa con la premiazione dei vincitori e dei partecipanti.

La classifiche:

Categoria Serie

1° Rao Kristian (Team Off Road) 3

2° Loria Giovanni (Florens 4x4) 12

3° Elia Flavio (Petronà Club 4x4 Off Road) 28

Categoria Super serie

1° Oliverio Tommaso (Florens 4x4) 65

2° Arnone Fortunato (Team Off Road) 88

3° Durante Simone (Florens 4x4) 115

4° Toretti Luigi (Sofome 4x4) 181

5° Raffaele Crispi (Team CZ 4x4) 202

6° Carpino Omar (Off Road Club Catanzaro) 240

7° Colosimo Francesco (Off Road Club Catanzaro) 307

8° Monaco Luigi (Cirò Extreme 4x4) 366

9° Talarico Luigi (Petronà Club 4x4 Off Road) 480

10° Parrotta Francesco (Team Off Road) 830

11° Grano Grabiele (Petronà Club 4x4 Off Road) 1020

Categoria Preparati

1° Stumpo Francesco (So.Fo.Me 4x4 Off Road) 80

2° Camigliano Walter (So.Fo.Me 4x4 Off Road) 82

3° Bitonti Giuseppe (Lupi della Sila 4x4) 395

4° Pugliese Marco (Off Road Club Catanzaro) 545

5° Iaquinta Alesandro (Club Florens 4x4) 665

6° Ambrosio Giuseppe (Lupi della Sila 4x4) ====