Il commissario prefettizio Alecci rassicura e spera di potere lasciare alla città una situazione sicura e risanata per tutto lo sport

Lunedì l’incontro in prefettura convocato da sua eccellenza Luisa Latella e l’eventuale ricorso al credito sportivo. Sono questi i due nuovi elementi forniti dal commissario prefettizio Alecci in merito alla chiusura per inagibilità degli impianti sportivi di Lamezia.

La macchina per metterli a norma potrebbe partire a breve. Un’ordinanza poco prima di Natale ne ha ordinato la chiusura totale tourt court, poi dopo le rimostranze delle associazioni sportive la proroga dell’affidamento degli impianti di altri sei mesi, ma senza la possibilità di ospitare pubblico.

Una situazione che sta facendo tremare i polsi agli sportivi e al loro seguito e che sta costringendo le squadre a giocare fuori dalla città della Piana. Ma il commissario prefettizio Alecci, tra i firmatari dell’ordinanza che tanto caos ha generato in città, rassicura e spera di potere lasciare alla città in eredità il risanamento di una situazione difficile e tortuosa.

t.b.