"Pecco" Bagnaia (Ducati) fa il capolavoro sul circuito a Mandalika in Indonesia e torna in testa alla classifica piloti del mondiale con 18 punti di vantaggio su Jorge Martin (Ducati). Il pilota spagnolo della Ducati cade al tredicesimo giro quando è in testa alla corsa. Sul podio anche Vinales con l'Aprilia (2°) e Quartararo con la Yamaha (3°).

Partenza ad handicap

Una gara ad handicap per il campione del mondo che partiva a +7 dopo la sprint di ieri e una qualifica horror che gli ha regalato la tredicesima posizione in griglia. Da qui una partenza a razzo con il pilota torinese che è già sesto alla fine del secondo giro. Nel quarto giro è terzo ed è a caccia di Vinales, con Martin padrone assoluto della gara.

La caduta di Martin

Con un vantaggio di 2"6 su Vinales, il pilota spagnolo perde l'anteriore della sua Desmosedici nella curva 11 del circuito indonesiano e perde una ghiotta occasione per allungare nella classifica piloti. "Pecco" Bagnaia ora è secondo dietro Vinales, ma non si accontenta vuole il gradino più alto del podio.

La vittoria di "Pecco" Bagnaia

Con Martin caduto e lo zero in classifica, il pilota della Ducati è bravo a farsi trovare pronto nel superare Vinales e prendere quel margine conservato fino alla vittoria. Sul circuito indonesiano si chiude una fase negativa, iniziata nel Gp in Austria, per Bagnaia che aveva subito un recupero di 69 punti dal rivale Martin.

Bene anche Di Giannantonio e Bezzecchi

Ai piedi del podio altri due italiani con il quarto posto per un super Fabio Di Giannantonio (Ducati), e Marco Bezzecchi (Ducati) in quinta posizione nonostante la spalla fuori posto. Tra una settimana in Australia si torna a lottare in pista sul circuito di Phillip Island.