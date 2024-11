Carmelo Palmer sarà il primo calabrese a prendere parte alla Monaco-Dakar "Africa eco race".

Un rally internazionale che segue le vecchie tracce dei grandi pionieri di quella che allora si chiamava

Parigi-Dakar.

La gara toccherà quattro nazioni e due continenti con partenza da Montecarlo (Francia) il 30 dicembre 2023, attraverso Marocco e Mauritania, arriverà sul Lago Rosa a Dakar (Senegal) il 14 gennaio 2024.

Una gara molto impegnativa e dura, sia fisicamente, che mentalmente, che Palmer ha deciso di affrontare nella categoria "Malle moto" quella più estrema, dove il pilota non avrà alcuna assistenza meccanica e dovrà cavarsela da solo con le poche cose che l'organizzazione trasporterà per lui.

Un sogno che diventerà realtà per un cinquantenne che si è sempre messo alla prova partecipando a tanti Raid nel deserto e a tante competizioni.

La sua compagna di viaggio sarà una Yamaha WR 450 F, che ha già partecipato a due Dakar e preparata per l'occasione in maniera maniacale da lui stesso.