Un pomeriggio indimenticabile, quello vissuto oggi da Carmine Perri, allenatore della Kratos Bisignano, che dopo aver condotto la sua squadra alla vittoria del girone A di Prima Categoria e alla conseguente promozione – già aritmetica da alcune settimane – si è reso protagonista di un gesto romantico.

Al termine della gara odierna contro il Mirto, giocata sul terreno dello stadio comunale "San Francesco" di Luzzi, mister Perri ha sorpreso tutti inginocchiandosi davanti alla compagna Antonella per chiederle di sposarlo. A rendere ancora più speciale il momento, la complicità dell’intera squadra della Kratos, che ha srotolato uno striscione con la scritta: “Mi vuoi sposare?”. Un momento emozionante, coronato dal “Sì” di Antonella e dagli applausi di compagni, tifosi e presenti. In una stagione già da incorniciare, Carmine Perri si conferma non solo un vincente in panchina, ma anche un vero campione di romanticismo.