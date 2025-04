Domani pomeriggio alle 15 il Catanzaro tornerà in campo allo Stadio dei marmi di Carrara contro la Carrarese, nel match valido per il 33esimo turno di Serie B, dopo il rocambolesco pari casalingo contro il Bari dal quale proprio l’allenatore giallorosso Caserta parte nella conferenza stampa della vigilia: «Lascia l'amaro in bocca il risultato perché fino a due minuti dalla fine la squadra meritava ampiamente la vittoria. È arrivato un pari dopo un'ottima prestazione, quindi noi ripartiamo dalla prestazione e abbiamo fatto una settimana in funzione alla prossima partita con lo spirito sicuramente positivo perché anche il pari è un risultato positivo e dobbiamo pensare subito alla partita di domani che sarà una gara difficile».

Poi il mister fa il punto sulla situazione in infermeria: «Quagliata ha avuto una lesione da contatto, ha avuto una botta già dalla partita di Cosenza che si è portato avanti per un po' di tempo, poi alla fine si è fermato perché il dolore aumentava sempre di più e quindi abbiamo notato che c'era una piccola lesione. Purtroppo i calciatori fanno questo di mestiere e sono soggetti a infortuni muscolari o da trauma. Quindi mancherà Quagliata, mancherà Situm, non saranno disponibili né La Mantia e né Pontissi perché sono rientrati ieri con la squadra, ma non possiamo rischiare. Io penso che soprattutto in questo momento un giocatore deve essere dal punto di vista di condizione fisica al 100%, se non al 100%, quasi, rischiarli secondo me non ha senso per i vari motivi».

Poi è entrato nel merito del match contro la Carrarese, alla quale servono punti per garantirsi una salvezza tranquilla: «Una squadra che sta bene, sta in salute, una squadra che ha anche dei principi di gioco chiari, quindi non sarà una partita dove ci sarà solo da battagliare, ma sarà una partita anche dal punto di vista tattico perché loro sono molto bravi. Faccio anche i complimenti a Calabro che secondo me è un ottimo allenatore, sta facendo un grandissimo lavoro e faranno di tutto per ottenere la salvezza lottando partita dopo partita, quindi mi aspetto, non solo una partita tra virgolette di battaglia, ma anche una partita dal punto di vista tattico. Dobbiamo essere attenti perché loro anche quando hanno la palla sono molto bravi perché come ho detto prima hanno delle idee di gioco importanti».

Poi, infine, sulla formazione che scenderà in campo Caserta dice: «Ho sempre detto che nel 3-5-2 Sec, come lo stesso Compagno, sono giocatori che per caratteristica vengono un po' penalizzati. Però è subentrato a Modena ha fatto in alcuni momenti bene, in alcuni meno bene come del resto anche gli altri. Compagnon sicuramente può giocare dall'inizio e ha buone possibilità per farlo».

La conferenza stampa completa