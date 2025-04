Per quanto si è visto in campo un pareggio giusto tra Carrarese e Catanzaro allo Stadio dei Marmi nel 33esimo turno del campionato di Serie B. Un primo tempo a ritmi bassissimi si conclude con il guizzo di Cherubini che porta in vantaggio i padroni di casa. Poi nella ripresa Compagnon riporta il risultato in equilibrio, Pittarello segna il gol del sorpasso giallorosso e nel finale Sphendy mette dentro la palla del definitivo 2 a 2. Le Aquile restano stabili in sesta posizione in classifica.

Primo tempo

La prima occasione è dei padroni di casa. Zuelli, al secondo minuto, dopo una serie di batti e ribatti, conclude da dentro l’area, ma Pigliacelli è attento e riesce a deviare. Situazione simile al 7’ con gli stessi protagonisti, ma in questo caso il giocator della Carrarese tira da fuori area, ma anche in questo caso il portiere giallorosso era attento.

Nel primo quarto d’ora la Carrarese prova a fare la partita ma proprio allo scoccare del minuto 15 Piattarello stacca bene di testa su un cross proveniente dalla destra, ma la sfera dopo una deviazione si perde sul fondo.

Al 22’ Pittarello viene lanciato in profondità, controlla, e dopo un paio di passi in area avanza e conclude, però, male e l’estremo difensore della Carrarese Fiorillo para senza problemi, ma comunque la bandierina dell’assistente si era alzata.

Dopo la foga iniziale, i ritmi si abbassano parecchio. Le squadre stanno molto attente più a non prendere gol che a cercare il gioco e alla mezzora il risultato resta sullo 0 a 0.

Squillo al 39’ del giallorosso Compagnon che dalla fascia sinistra si accentra portandosi il pallone sul destro, poi però la conclusione lascia molto a desiderare e Fiorillo blocca facilmente.

Ma nel finale della prima frazione di gioco le squadre si allungano e i padroni di casa trovano il gol. Brighenti perde una palla sanguinosa a centrocampo e Zuelli riesce a trovare la verticalizzazione verso Cherubini che controlla, si porta la palla sul destro e conclude in buca d’angolo. Carrarese 1, Catanzaro 0.

Nel finale del primo tempo pochissimo da segnalare e dopo un minuto di recupero le due squadre rientrano negli spogliatoi.

Secondo tempo

Il primo squillo della ripresa passa sempre tra i piedi di Cherubini, il più vivace dei suoi, che al 52’ dalla destra si accentra e conclude da posizione defilata costringendo Pigliacelli alla parata di piede.

Però due minuti dopo il Catanzaro mette nuovamente il risultato in equilibrio. Azione rapida sviluppata sulla sinistra, Petriccione innesca per Iemmello che con una giocata pregevole di prima intenzione serve Compagnon che controlla, si porta la palla sul destro e spara forte gonfiando la rete. Al 54’ Carrarese 1, Catanzaro 1.

Il secondo tempo prosegue sulla falsa riga del primo, match bloccato a centrocampo. Però al 65’ esce fuori la qualità del Catanzaro che compie il contro sorpasso grazie a una azione tutta in verticale che parte da Petriccione, passa per Pompetti e viene conclusa in maniera magistrale da Pittarello che controlla e in diagonale sigla il suo secondo gol stagionale.

Il Catanzaro, naturalmente, prova ad addormentare il match provando a sfruttare le ripartenze e le disattenzioni, però i padroni di casa sembrano essere molto stanchi dopo aver dato molto nella prima frazione di gara e non creano particolari pericoli. Al 75’ Carrarese-Catanzaro 1-2.

Però la Carrarese non molla e all’81’ trova il pareggio grazie a un guizzo di Sphendy che servito da Schiavi in verticale, con la difesa schierata, gonfia la rete con un tiro a giro.

All’89’ però Iemmello ci prova direttamente da calcio di punizione costringendo al tuffo Fiorillo.

Nei quattro minuti di recupero finali poco da segnalare e Carrarese-Catanzaro termina 2 a 2.

Tabellino

CARRARESE CALCIO 1908 (3-5-2): Fiorillo; Illanes (79' Bouah), Guarino, Imperiale; Zanon, Zuelli (69' Spendi), Schiavi, Cherubini, Cicconi (79' Cicconi); Torregrossa (56' Milanese), Finotto (79' Cerri). All.: Calabro

US CATANZARO 1929 (3-5-2): Pigliacelli; Brighenti, Scognamillo, Bonini; Cassandro, Ilie (90+1 Buso), Petriccione (80' Coulibaly), Pompetti, Compagnon (90+1 Pagano); Iemmello, Pittarello. All.: Caserta

ARBITRO dell'incontro: MONALDI; ASSISTENTI: BELSANTI - EMMANUELE; IV UFFICIALE: DI MARIO; VAR: DGUIDA; AVAR: CAMPLONE

AMMONITI: 21' Pittarello (Cz), 56' Imperiale (Car), 74' Guarino (Car), 90+1 Zanon (Car) ESPULSI; CORNER: 11-3