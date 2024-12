Il tecnico rossoblù in sala stampa è tornato anche sul rosso a Florenzi: «Decisione eccessiva che ha condizionato il resto della partita»

Dopo la sconfitta contro la Carrarese, il tecnico del Cosenza Calcio Massimiliano Alvini ha commentato la gara in conferenza stampa, sottolineando il dialogo positivo avuto con i tifosi al termine del match: «Dopo tre sconfitte consecutive, ci hanno chiesto massimo impegno per il derby. Il confronto è stato sereno e rispettoso».

Cosenza Calcio, Alvini: «Espulsione di Florenzi eccessiva»

Parlando della partita, l’allenatore ha evidenziato l’episodio chiave che ha cambiato l’equilibrio della gara: «L’espulsione di Florenzi è stata eccessiva e ha condizionato il resto della partita. Si poteva anche non assegnare il rigore, ma l’espulsione ci ha messi in difficoltà». Nulla da dire, invece, sulla rete che ha permesso alla Carrarese di aggiudicarsi il match. Il capolavoro di Cicconi è stata la perla assoluta della giornata e ha lasciato di stucco tutti quanti. Questo, però, non toglie meriti al Cosenza Calcio che, secondo Alvini, «stava giocando comunque la sua partita».

«Sconfitta che è merito degli avversari»

Pur ammettendo qualche errore nella gestione della gara, il tecnico non ha voluto colpevolizzare i suoi giocatori: «La squadra ha dato tutto, la sconfitta è stata più merito degli avversari che demerito nostro». Infine, Alvini ha ribadito la fiducia nel gruppo: «La prestazione è stata buona, l’impegno non manca mai. Il campionato è lungo e continueremo a lottare fino alla fine». Queste le parole dell’allenatore del Cosenza Calcio.