L'allenatore dei Lupi presenta il derby: «Faccio i complimenti a Vivarini per quanto ha realizzato. La nostra forza? Il collettivo. E Tutino deve giocare in Serie A»

«Il derby è una partita a sé, si prepara da sola. Dobbiamo trasferire sul campo la voglia e la determinazione di queste due settimane e poi dare il massimo. La nostra bravura sarà portare a nostro favore le situazioni come i calci piazzati o le sostituzioni. La nostra forza è il collettivo: stiamo tutti bene tranne Viviani ed ho l’imbarazzo della scelta per la formazione, specialmente in avanti. Deciderò domani». Parole e musica di Fabio Caserta che ha presentato in conferenza stampa la gara più attesa della stagione, che manca in Serie B da trentatré anni.

"La partita delle partite" farà fermare le due città catalizzando su di sé tutte le attenzioni degli sportivi. Un'attesa che tra le due tifoserie è iniziata sin dalla stesura dei calendari e che nelle ultime ore è cresciuta a dismisura. Fabio Caserta ha lavorato per due settimane isolando i suoi calciatori dal resto dell’ambiente. Caldo, caldissimo, nonostante le temperature in picchiata. Continua a leggere su CosenzaChannel.it