Quaranta mila euro. E' la cifra che la società rossoblù dovrà versare ai fratelli Pietro e Salvatore Arcidiacono per una vecchia pendenza che risale ai tempi della serie D.

COSENZA - Tegola sul Cosenza. La Lega Nazionale Dilettanti ha condannato la società a pagare entro il termine massimo di 30 giorni, ai due ex calciatori rossoblu Pietro e Salvatore Arcidiacono, la somma di circa 40mila euro. I fratelli Arcidiacono si erano rivolti alla Commissione Accordi Economici della Lega Nazionale Dilettanti per ottenere quanto pattuito nella stagione 2012/2013 ai tempi della Serie D. La Commissione Accordi Economici della LND ha condannato il club bruzio a pagare 18.379 euro per il contratto non rispettato di Pietro Arcidiacono e 21.533 euro per quello del fratello Salvatore per un totale di circa 40mila euro. La società del presidente Guarascio ha annunciato ricorso.