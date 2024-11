«Stiamo valutando attraverso i nostri uffici l’eventualità di promuovere un’azione legale per tutelare il buon nome della città di Verona e della nostra squadra di calcio». A dichiararlo, in una intervista rilasciata alla testata Hellas Live, è l’assessore comunale allo sport della città scaligera Filippo Rando.

L’esponente dell’amministrazione veneta ce l’ha in particolare con Francesco De Cicco, che nell’esecutivo di Palazzo dei Bruzi ha in mano le deleghe sui quartieri e sulla manutenzione delle strade. «Ho avuto modo di leggere i post diffusi sui social da questo collega: lo invito a mantenere la calma, ad essere più equilibrato, a rispettare Verona, a rispettare i veronesi, a rispettare l’Hellas. La nostra è una città tollerante, che accoglie tutti a braccia aperte. Gli interventi di De Cicco sono stati davvero di cattivo gusto. Noi siamo per il dialogo e non vogliamo metterci sullo stesso piano di persone che invece vogliono solo offenderci». Sulla questione calcistica l’assessore Rando ribadisce: «Quanto accaduto a Cosenza è un danno soprattutto per i tifosi. Mi spiace ma ritengo che lo 0-3 a tavolino sia doveroso».

LEGGI ANCHE:

Cosenza-Verona annullata, il sindaco sbotta: «La città merita rispetto»

Cosenza-Verona non si giocherà. Imbufaliti diecimila tifosi fuori dallo stadio