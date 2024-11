Il Collegio di Garanzia riconosce la società rossoblu come «retrocessa direttamente perché classificatosi all’ultimo posto» e la domanda a Vibo sorge spontanea: le carte qualcuno le ha lette?

Immaginare adesso cosa possa accadere, è impossibile . Di sicuro la querelle “Vibonese” non è chiusa e la battaglia del club rossoblu contro Figc e Lega Pro continuerà. Forte di un provvedimento emesso dalla Corte d’Appello Federale lo scorso 24 agosto, la società di via Piazza d’Armi è convinta delle proprie ragioni e a rendere ancora più oscura una vicenda protrattasi per oltre tre mesi un particolare inquietante e legato al ricorso presentato al Collegio di Garanzia del Coni dal club montelonese lo scorso luglio. Nelle motivazioni con cui l’organismo sportivo dichiarava inammissibile la richiesta della Vibonese, del Forlì e del Racing Roma, riconosceva il club rossoblu, retrocesso direttamente perché classificatosi all’ultimo posto del rispettivo campionato. Peccato però che la Vibonese ha detto addio alla Serie C sul campo al termine della doppia sfida playout, contro il Catanzaro e non perché ha chiuso lo scorso campionato in fondo alla classifica del girone C di Lega Pro. Un abbaglio clamoroso che non può che fa riflettere.

Intanto, incassata la decisione del Tar, la Vibonese prepara il derby contro la Cittanovese di domenica. Mercoledì 11, invece, il primo recupero contro la Nocerina.