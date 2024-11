Formalmente al via i lavori per la realizzazione del “Palazzetto dello Sport” del comune di Cassano allo Ionio, localizzato nel contesto territoriale del popoloso quartiere di Sibari, esattamente in zona Centro Servizi.

Storica consegna dei lavori formalizzati giovedì 7 marzo con la presenza del sindaco Giovanni Papasso e dell’assessore ai Lavori Pubblici Leonardo Sposato oltre ad altre titolate figure istituzionali. Presenti anche il direttore dei lavori Giuseppe Licursi della Lg Ingegneria Srls, l’impresa costruttrice, la Genovese Costruzioni, e il rup Luigi Serra Cassano, responsabile comunale dell’Area tecnica. Un momento che in tanti, da semplici cittadini, non hanno sottovalutato arricchendo il momento con una numerosa e attenta partecipazione per prendere atto di quello che sarà il progetto.

Un intervento che si svilupperà su un’area di circa 17.000 mq su terreni reperiti dal Consorzio di bonifica, composto strutturalmente da due blocchi collegati tra loro da un giunto tecnico. Nell’insieme della struttura sono stati previsti spogliatoi per atleti, area tecnica, area amministrativa, aree di servizio suddivise per categorie, locali per i vari impianti a servizio della struttura, area destinata a interventi di primo soccorso e in ultimo, non per meno importanza, locali destinati a ristoro.

La collocazione della nascente struttura favorisce di fatto l’accesso con una conurbazione che facilita l’arrivo di tutti i mezzi e in previsione la stessa sarà dotata di un ampio parcheggio.

I lavori, come da capitolato d’appalto, dureranno 365 giorni e costeranno 1.100.000 euro finanziati con il credito sportivo (con gli interessi a carico dello Stato) suddivisi in 615.131,85 euro di lavori oltre agli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari a 12.000 euro e il costo della manodopera pari a 253.293,71 euro per un importo complessivo dell’appalto di 880.425,56 euro. La rimanente somma di 219.574.44 euro resterà a disposizione dell’amministrazione comunale.