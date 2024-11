Ancora mercato e ancora ufficialità. Nonostante l'inizio della preparazione per molte squadre partecipanti ai campionati di Eccellenza e Promozione, le trattative non si fermano e, anzi, sono sempre più frenetiche. Cominciando dal massimo campionato regionale, è il Cittanova quella più attiva delle ultime 48 ore dal momento che mette a referto due nuovi innesti e un rinnovo. I volti nuovi sono quelli di Vincenzo Carnà e Gabriele De Leonardis. Il primo è un giovane classe 2005 dalle importanti prospettive cresciuto nel Catanzaro e dove, nell'ultima stagione, è stato uno dei unti di forza della Primavera giallorossa. Il secondo, invece, è reduce dall'ultima stagione in Serie D con la maglia del Locri ma vanta anche esperienze con Roccella, Messina e Santa Maria Cilento. Il rinnovo, infine, è quello di Rechichi. Giovani arrivi anche in casa Paolana dal momento che ha firmato il promettente classe 2006 Paolo Quintieri, lo scorso anno in forza al Rende. Rinnovi per Bocale e Soriano che annunciano, rispettivamente, il promettente giovane classe 2007 Laface (assist all'esordio per lui nella penultima giornata del campionato) e l'argentino Nicolas Straccia. La Reggioravagnese annuncia il suo nuovo direttore tecnico del settore giovanile, e si tratta di Pietro Candido.

Cassano Sybaris tris di arrivi

Nel Girone A di Promozione, invece, è il Cassano Sybaris la squadra più attiva degli ultimi 2/3 giorni, con il club bianco/azzurro che annuncia un tris di arrivi sicuramente interessanti. Innanzitutto c'è il ritorno del mediano, classe 2001, Thiago Munoz che nell'ultima stagione è stato tra i pilastri del PraiaTortora. Gli altri due sono Jawara e De Arriba. Il primo è un venticinquenne gambiano ambidestro, duttile sia come centrocampista centrale ma all’occorrenza anche come esterno alto, ruolo già ricoperto dove ha messo a segno pregevoli gol. Ultime cinque stagioni per lui in Serie D. Il secondo, invece, è un attaccante argentino/spagnolo, classe 2000, molto veloce e preciso sotto porta. Ottima gestione della palla e una pressione costante che non dà respiro ai difensori. L'Atletico Maida rinnova con De Pascale mentre il Trebisacce con il centrocampista Converti.

Squilli dell'Africo

Tiene banco anche il mercato nel Girone B di Promozione che vede vede protagoniste diverse reggine. Tra tutte spunta l'Africo che ha tutta l'intenzione di fare un campionato di tutto rispetto e di essere la mina vagante della stagione. Il club, nelle ultime ore, ha annunciato ben quattro nuovi arrivi: Dure, Gomez, Criaco e Campestrini. Quanto a Dure, è reduce dalla vittoria del campionato con la maglia dell'Ardore. Mentalità vincente e qualità la portano anche Gomez e Criaco mentre Campestrini, infine, è un brasiliano che andrà a rinforzare notevolmente il reparto difensivo. Colpo del Gioiosa Ionica che si assicura Bottiglieri (per lui è un ritorno) anch'esso reduce dalla vittoria del campionato con la maglia dell'Ardore. Il Melicucco blinda la propria porta assicurandosi, a titolo definitivo, l'ex portiere della Pro Pellaro Guido Mauro. Tris di rinnovi per l'Atletico Maida che consolida il proprio pacchetto Under con Dattilo, Iuliano e Serratore.