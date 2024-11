Il Castrovillari è regolarmente iscritto al campionato di Eccellenza Calabrese. La procedura documentale, unitamente a quella economica, è stata curata dalla Polisportiva del Pollino con l’intervento del proprio presidente Rubini che, interagendo con Giovanni De Santo (ex dirigente decaduto il 30 giugno), ha garantito almeno la speranza della presenza nel massimo campionato regionale.

Certo, i problemi non sono stati cancellati, la pesante eredità allontana anche i più volenterosi come Antonio Ioele che ha pubblicamente dichiarato di non essere più disponibile a guidare la cordata che lo avrebbe dovuto sostenere.

Intanto nella documentazione a corredo dell’iscrizione è stato inserito anche un organigramma che, da quanto appreso, avrebbe avuto solo senso provvisorio per poi ratificarlo con l’aggiunta di altre figure dirigenziali. Proprio in questo primo organigramma è stato indicato quale presidente Davide Bellizzi, già dirigente nella scorsa annata.

L’esperienza di essere la massima espressione dirigenziale però dura poco per il giovane Bellizzi, oggi già dimissionario poiché, in una sorta di riunione nei pressi dello stadio della città, una parte della tifoseria lo invitava palesemente a lasciare la carica, forse attribuendo allo stesso quasi tutte le responsabilità dei recenti fallimenti sportivi.

Queste le poche righe fatte pervenire dall’interessato: «Io sottoscritto Bellizzi Carmine Davide, in qualità di Presidente facente funzioni dell’A.S. Castrovillari Calcio, in data odierna, su richiesta dei tifosi castrovillaresi, presento le mie dimissioni. Consapevole di aver svolto questo ruolo con impegno, dedizione e sacrificio, lascio a chi potrà offrire qualcosa di più la guida del timone. Auguro ai posteri buon lavoro e al Castrovillari calcio di tornare a splendere». Insomma, piove sul bagnato circa le sorti del Castrovillari, iscritto al campionato di competenza ma, al momento, senza nessuna rotta.