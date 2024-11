Ancora un cambio di guida tecnica per i Lupi del Pollino. A 6 giornate dal temine del torneo la squadra (penultima in classifica) è stata ora affidata a Riccio

Il libro rossonero di questa stagione si arricchisce di un nuovo capitolo. Quest’anno più che narrare gli eventi sportivi domenicali, sono stati gli eventi gestionali che hanno tenuta alta l’attenzione per gli accadimenti settimanali.

Al momento non è dato sapere se si tratti di dimissioni del tecnico o di un esonero societario, ma Davide Giuseppe Boncore non è più l’allenatore del Castrovillari. Subentrato al posto di Andrea Tricarico e presentato il 7 febbraio scorso, mister Boncore ha guidato il Castrovillari per 6 gare conquistando 3 punti (solo 3 pareggi) realizzando 5 reti e subendone 10.

Mancano 6 partite al termine del campionato - per i rossoneri 5 per il turno di riposo nel 33° turno in programma domani - la matematica ancora non ha chiuso definitivamente i conti con i 15 punti in palio. Ipoteticamente, soprattutto giocando a fantacalcio, i rossoneri potrebbero raggiungere i 28 punti. Più realmente, visto l’andamento delle prestazioni, non ultima quella contro un non trascendentale Acireale, sarebbe cosa buona iniziare a pianificare il prossimo campionato regionale. Per il momento la formazione rossonera è stata affidata a Emilio Riccio.