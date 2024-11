Il commissario ha convocato una conferenza stampa per lunedì 5 agosto nella sede sociale. Momento delicato per il club dopo le dimissioni del presidente e di alcuni dirigenti

Quando ad altre latitudini si pianifica la stagione spaziando tra mercato e preparazione atletica precampionato, a Castrovillari si iniziano ad avere notizie, finalmente, di un tentativo di organizzare quella società che dovrebbe prendere in mano le sorti dei rossoneri. Tra tanto dire e il poco fare, ecco una notizia che potrebbe essere la svolta (condizionale d’obbligo e rafforzato): il presidente della Polisportiva Pollino, Jerry Rubini, tenterà di riannodare le maglie di una rete quasi distrutta.

Una situazione legata alla bocchetta dell’ossigeno, disperatamente necessario rialzarsi e ripartire dopo le dimissioni del presidente Mazzuca e dei pochi dirigenti rimasti (Mazzei, Nardone e Bellizzi), atto forte giusto per dare la scossa con le stesse cariche che però erano decadute.

Ma alla speranza non bisogna mai rinunciare, lo impone la storia che in Calabria in pochi possono vantare. Investito del “pesante” incarico di responsabilità durante l’assemblea dei rimanenti soci, Jerry Rubini tenterà di individuare i soggetti che potrebbero intervenire nel formare la società, sia del territorio ma aprendo anche imprenditori di fuori.

L’unica certezza nella vicenda che ha assunto nel tempo i connotati di una telenovela (drammatica) è che il tempo non concede tempo. La stagione è alle porte, il primo impegno ufficiale è previsto per il 1° settembre in occasione della gara di Coppa Italia riservata alle squadre di Eccellenza e Promozione. Non solo, quindi, organizzare la società sebbene con aspetto prioritario ma pensare a un direttore sportivo che possa individuare il giusto profilo di un allenatore affidandogli un organico dignitoso.

E proprio sul finire di riportare la notizia sinora proposta, giunge la comunicazione del commissario Rubini nel quale si legge: «In riferimento al mandato conferitomi dal Castrovillari Calcio, si comunica che lunedi 5 agosto, alle ore 19:00, preso la sede del Castrovillari Calcio, si terrà la conferenza stampa per tracciare il prosieguo del percorco per la stagione 2024-2025».