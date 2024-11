La 36esima giornata del campionato di Serie D, vedrà il Castrovillari ospitare il Portici al "Mimmo Rende". I rossoneri della città del Pollino non possono concedersi distrazioni, è questa la prima gara del “dentro o fuori”, vincere è l’unico risultato che può ancora, nonostante tutto, far da viatico per riuscire nella ciclopica impresa di salvezza.

Fatalità vuole che siano proprio i campani la squadra su cui fare la rincorsa, Portici a 31 punti vantando un +15 sui calabresi. Nel gioco dei numeri che ancora concedono margini di immaginazione, con i “se” e i “ma” il Castrovillari dovrebbe vincere le restanti 3 gare incamerando 9 punti che sommati ai 16 in classifica determinerebbe 25 punti.

Di contro, il Portici, per concedere l'opportunità dei play out ai rossoneri, dovrebbe ottenere solo un punto, raggiungendo i 32 che partorirebbe una differenza di 7 punti, massima distanza consentita per l’ultima gara della disperazione a difesa della categoria. Il Castrovillari ha in calendario 2 gare casalinghe (Portici e Gioiese) e una in trasferta (Licata), il Portici 2 fuori casa (Castrovillari e Akragas) e una in casa (Vibonese).

Cavalcando con la fantasia il campo delle ipotesi, la possibile gara di play out sarebbe ancora uno scontro tra Castrovillari e Portici, da disputarsi in casa dei campani che avrebbero a disposizione 2 risultati su 3. Infatti, vincendo o pareggiando, dopo la disputa dei tempi supplementari nel caso persistesse la parità in quelli regolamentari, per il Castrovillari si aprirebbero le porte dell’Eccellenza. Esplicito che ai rossoneri, nel caso si verificasse la possibilità di giocare la gara dei play out, la Serie D sarebbe ancora una dote solo con una vittoria. Praticamente, i Lupi del Pollino dovrebbero vincere le ultime 3 gare della stagione compresa l’estensione dei play out, vincere, cioè, 4 gare.

Il percorso esterno del Portici riporta 3 vittorie, 4 pareggi e 8 sconfitte con 14 reti realizzate e 28 subite. Il Castrovillari, invece, sul proprio campo ha vinto una sola volta, pareggiando in 6 occasioni e perdendo 8 volte, all’attivo solo 9 reti realizzare con 23 incassate.

Il Castrovillari arriverà alla sfida al termine di una settimana dove nel corso degli allenamenti, più che al carico fisico si è pensato ad apportare qualche soluzione tattica favorendo soprattutto la forza mentale, quella che potrebbe essere il giusto grimaldello di questa porta chiamata "miracolo sportivo". Con mister Cavaliere qualche buon indizio si è palesato, una vittoria al debutto in panchina contro il San Luca e una sconfitta in trasferta contro il Siracusa secondo in classifica disputando una gara accettabile considerando i valori in campo subendo la prima rete dei siciliani sul gong del primo tempo.

Insomma, nel calcolo delle probabilità nulla è certo, le ipotesi o i presupposti potrebbero essere i fattori che confermerebbero la tesi che il calcio non è una scienza esatta.

Alle 15:00 di domenica 21 aprile, al comunale di Castrovillari “M. Rende” il signor Giovanni Giannì di Reggio Emilia darà inizio alla contesa assistito da Valerio Brizzi di Aprilia e Riccardo Liotta San donà di Piave