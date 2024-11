Si spegne il barlume di speranza che alimentava moderato ottimismo per il Castrovillari. A meno di una settimana dal termine massimo per l’iscrizione nel campionato di Eccellenza, nessuna novità circa il nuovo organigramma che dovrebbe garantire la continuità.

Se nelle scorse settimane tutte le speranze erano riposte nel ritorno di Antonio Ioele al timone della società, volontà che lo stesso ex presidente esternava direttamente al nostro network confermando la propria disponibilità e il proprio a riprendere in mano le sorti del “suo Castro” con l’appoggio anche di altri imprenditori. «Purtroppo, non ci sono le condizioni per prendere in mano questa società», questo l’amaro annuncio che Antonio Ioele affida al nostro network.

Un pensiero che ora ha un peso specifico importante, forse l’unico che si era reso disponibile a continuare a scrivere la storia rossonera ora tira i remi in barca.

La critica situazione di bilancio potrebbe essere il deterrente principale, senza le dovute garanzie, Ioele e il gruppo che lo avrebbe sostenuto ha pensato di tirare il freno a mano. Difficile ora immaginare altro/altri disposto/i a preservare il capitale sportivo della città del Pollino, i tifosi sperano nella classica sorpresa celata dietro l’angolo. Intanto la squadra sarà regolarmente iscritta al campionato di Eccellenza, ci penserà l’amministrazione comunale.

L’iscrizione, interpretando le intenzioni dell’amministrazione, darà qualche settimana per cercare di formare una società e poi una squadra. Tutto continua a navigare in un limbo di mediocrità che il blasone (tramontato?) non merita.