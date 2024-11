Sarà quasi sicuramente Andrea Tricarico il nuovo allenatore del Castrovillari. Al quarantenne tecnico di Cetraro il difficilissimo compito di provare l'impresa salvezza nel Girone I di Serie D, con i rossoneri che finora in classifica sono ancora fermi al palo con 7 ko in 7 partite disputate.

Da Colle a Tricarico

Il Castrovillari aveva iniziato la stagione con Marco Colle in panchina. Poi le dimissioni dell'ex difensore il 7 ottobre, con la squadra affidata nelle ultime due partite, in via temporanea, al tecnico Emilio Riccio. Ora a quanto pare l'accordo con Tricarico, in passato alla guida del Rende in Lega Pro e del V.E. Rende in Promozione dopo una vita tra i professionisti come calciatore, che sembra davvero ad un passo.