Hanna Carolina Ponce Holguin non è più la presidente del Castrovillari Calcio. A darne notizia è la stessa dirigente che, in una comunicazione formale del 25 gennaio inviata a mezzo pec ai soci rossoneri, ha ufficializzato le proprie dimissioni.

Un atto forzato, per come riportato nel documento a firma della presidente, non dettate dalle proprie volontà ma «frutto di pressioni psicologiche perpetrate da settimane con metodi subdoli e artati, che hanno minato profondamente la salute psicofisica e la serenità della scrivente».

Nel documento, si legge «di non avere mai avuto le credenziali di accesso al portale servizi telematici della Lega nazionale dilettanti, Figc e Sport e Salute, dal momento del mio insediamento come presidentessa e nonostante i miei costanti solleciti per averle».

Ancora più pesante la dichiarazione dell’oramai ex dirigente quando scrive che «mi sono state avanzate richieste di denaro per il riottenimento di dette credenziali e minacce di danni ingiusti, quali quello di distruggere la società, di svuotarla dei giocatori e di ritirarla ingiustificatamente dal campionato, come da video che lo comprovano».

Una serie di pressioni denunciate pubblicamente aggiungendo che «nella notte del 24 gennaio 2025 mi sono state finalmente ripristinate le password di accesso al portale ed a seguire sono iniziate comunicazioni a dir poco diffamatorie a mio carico, trasmesse ad uffici pubblici e ad avvocati».

Una separazione agitata, dopo la temporanea quiete che la presidente aveva garantito e che ora, per come si legge nelle conclusioni della comunicazione, rimane «in attesa della restituzione delle somme versate dalla scrivente a titolo di prestito per il risanamento dei debiti dell’associazione e come da dettaglio già trasmesso in data 21 gennaio 2025».

È un’annata rossonera travagliata, quella che si sta trascinando a botte di comunicati e cambi al vertice, anche in previsione del terzo presidente stagionale: fatti che arricchiscono le cronache anziché le vicende sportive.