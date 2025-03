Torna a giocare al Massimino, dopo più di 20 giorni il, Catania di Mimmo Toscano dopo due vittorie consecutive in trasferta contro Latina e Messina. Oggi in questo lunch match al Cibali c’è il Crotone di Emilio Longo. La formazione rossoblù, sopra soli 4 punti dai rossazzurri e momentaneamente quarti in classifica, che però devono fare a meno di Giron, Barberis, Oviszach, Guerini e lo squalificato Vinicius.

Primo Tempo

Sembrano iniziare meglio gli ospiti che al 4’ con Ricci da fuori, vedono la palla di poco alta. Anche con la seconda occasione il Crotone, con un filtrante sempre di Ricci, per Murano, che a tu per tu con l’ex Dini manda di poco a lato la palla del 1-0. Ma al 14′ c’è una clamorosa tripla parata di D’Alterio su Gega e Ierardi che salva la porta del Crotone. L’occasione cambia l’inerzia della gara che prima trova un Catania più convinto e poi abbassa il ritmo attorno alla mezz’ora come se le due squadre preferiscano “attendere” l’occasione giusta. Fino al fischio di Lovison ci sono poi solo una punizione di Vitale ed un’altra occasionissima di Lunetta, che mette nuovamente in evidenza le doti di D’Alterio aiutato dal palo, con una sforbiciata bellissima di Murano che al 45’ sfiora il palo alla sinistra di Dini, legittimando in qualche modo il pari anche grazie alla successiva punizione dal limite ottenuta sempre grazie ad una giocata dell’ex Picerno e Foggia.

Secondo Tempo

Toscano deve dare spazio ad Allegretto per Gega acciaccato. Cargnelutti in verticale per Murano al 50’ innesca Tumminello che con il suo diagonale destro finisce al lato ma sembra marcare un maggior predominio ospite come ad inizio gara. Grande garra e due gialli per il Crotone fino all’ora di gioco con gli squali sempre presenti col giro palla. Longo inserisce Gomez e Silva per Tumminello e Ricci, fuori Anastasio per Stoppa per Toscano. Ma è sempre Gallo il più lucido che prova a innescare Murano. Prima del 70’ Toscano si gioca quasi tutte le sue restanti carte inserendo Frisenna e Di Tacchio (subito ammonito) per Raimo e De Rose. Ma al 72’ arriva l’occasionissima per il Crotone che con Jonathan Silva sfiora il palo alla destra difeso da Dini che non ci sarebbe arrivato. Un minuto e Jimenez, anche se debolmente, è disinnescato da D’Alterio. Longo inserisce Schirò per Gallo e Toscano termina i cambi con Celli per De Paoli. All’83’ Stoppa con un tre contro due a disposizione, spreca allungandosi il pallone permettendo a D’Alterio di risultare nuovamente decisivo. Arriva anche l’esordio di Cocetta per Armini nei rossoblù. Ma non succede più nulla di rilevante nemmeno nei 4 di recupero.

Catania 0 Crotone 0

CATANIA: 57 Dini, 6 De Rose (dal 68’ Frisenna), 10 Jimenez, 15 Di Gennaro, 16 Quaini, 19 Raimo (dal 68’ Di Tacchio), 23 Lunetta, 24 Gega (dal 46’ Allegretto), 11 De Paoli (dal 78’ Celli), 33 Anastasio (dal 61’ Stoppa), 68 Ierardi. All. Toscano

CROTONE: 22 D’Alterio, 5 Cargnelutti, 8 Stronati, 10 Vitale, 11 Murano, 13 Armini (dall’84’ Cocetta), 16 Gallo (dal 77’ Schirò), 20 Ricci (dal 61’ Silva), 23 Groppelli, 33 Rispoli, 93 Tumminello (dal 61’ Gomez). All. Longo

Arbitro: il sig. Roberto Lovison; ammoniti: Toscano al 37’ (all.CT); Di Gennaro al 46’ (CT); Rispoli al 55’ (KR); Stronati al 56’ (KR); Cargnelutti al 71’ (KR)