Un nuovo boxing day alle porte, lunedì di Pasquetta, come è ormai consuetudine da un po’ di anni, le squadre di Serie B scenderanno in campo per quello che è il 34esimo turno della stagione 2024-2025. Il Catanzaro dovrà affrontare un’altra trasferta che potrebbe riservare delle insidie. Infatti le Aquile voleranno a Mantova con l’obiettivo, quasi forzato, di portare a casa tre punti. L’ultimo periodo non è stato proprio favorevolissimo per i giallorossi che nelle ultime 3 giornate hanno raccolto una sconfitta e due amari pareggi durante i quali la formazione di Caserta è stata raggiunta nel finale di match.

Gli ultimi risultati preoccupano un po' i tifosi del Catanzaro che continua a essere stabile in zona playoff ma con delle inseguitrici che scalpitano per aggiudicarsi un posto. Lunedì trasferta fondamentale contro il Mantova

Ma il tecnico calabrese può tirare un sospiro di sollievo visto che sono stati recuperati appieno tre giocatori che nell’ultimo periodo sono stati assenti per infortunio. Si tratta di Antonini, La Mantia e Pontisso. I rientri, soprattutto quelli del centrocampista e del difensore, sono fondamentali per la squadra perché nelle ultime gare sono stati praticamente sempre gli stessi interpreti a scendere in campo i quei reparti e un po’ di stanchezza mentale e fisica si è fatta sentire.

Ritornando al match di Mantova, per le Aquile è importante vincere perché i punti servono per restare in zona playoff in quanto ci sono un paio di squadre che hanno accorciato in classifica e che vogliono aggiudicarsi un posto negli spareggi promozione.