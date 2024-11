La formazione giallorossa si ferma al secondo turno di Tim Cup. La Ternana supera le aquile con due gol di Avenatti. Micidiale la doppietta dell’attaccante di casa nei minuti iniziali. Delude Kamara

TERNI - La Ternana fa valere il fattore campo e supera per 2-1 il Catanzaro, conquistando l'accesso al terzo turno di Tim Cup dove affronterà l'Udinese. Una doppietta di Avenatti piega la formazione di Checco Moriero in gol solo nel finale con Pagano. C’era attesa per la prima gara di Kamara. L’attaccante francese, ancora non al top di forma, si muove bene ma non impressiona. Questo il tabellino riassuntivo:

Ternana (4-3-1-2): Brignoli; Fazio, Masi, Ferronetti, Bastrini; Valjent, Viola, Eramo (77′ Crecco); Piredda (86′ Palumbo); Antenucci, Avenatti (81′ Ceravolo). A disposizione: Sala, Boninsegni, Gagliardini, Vitale, Falletti, Russini, Taurino. Allenatore: Attilio Tesser.

Catanzaro (4-2-3-1): Bindi; Daffara, Rigione, Ferraro, Di Chiara; Pacciardi (67′ Maiorano), Vacca; Pagano, Kamara (87′ Russotto), Martignago (dal 46′ Barraco); Silva Reis. A disposizione: Scuffia, Orchi, Calvarese, Ricci, Squillace, Morosini, Ilari. Allenatore: Francesco Moriero.

Marcatori: 22′ e 26′ Avenatti (T); 89′ Pagano (C).

Note: angoli 3-3. Recupero: 1'pt; 4'st. Ammoniti: Masi (T). Spettatori 2500 circa. (ab)