Comunque vada sarà un successo. Sembra banale affermare ciò ma, anche se il Catanzaro questa sera (fischio d'inizio alle ore 20.30) non dovesse riuscire a passare il turno contro la Cremonese nella semifinale playoff di Serie B, tutti applaudiranno e ringrazieranno per quello che stato fatto e soprattutto per come è stato fatto. Dopo il 2-2 dell'andata, per continuare ad inseguire il sogno chiamato Serie A il Catanzaro è costretto a vincere: in palio c'è la finale contro il Venezia, che nel frattempo ieri sera ha eliminato il Palermo, vincendo anche la sfida di ritorno (2-1) dopo il successo per 1-0 in Sicilia.

Durante l’annata calcistica abbiamo raccontato con minuziosità e passione le imprese che Iemmello e compagni, sotto la guida oculata e sempre dedita al bel gioco di Vivarini, hanno messo in fila. Sarà la prova del 9. Nove appunto e non è un caso. Potrebbe diventare il numero da segnare sul tabellino delle statistiche perché, se le Aquile riusciranno a segnare un gol in più della compagine lombarda, si tratterebbe della nona vittoria in trasferta della stagione.

Le partite lontane dal Ceravolo sono state più che positive, i giallorossi hanno racimolato 29 dei 60 punti totali raccolti durante la regular season grazie a 8 vittorie e 5 pareggi. Rimarrà per sempre impressa nella mente dei tifosi, presenti (oltre 2500 con il settore ospiti sold out) e non, la partita vinta 2 a 1 in rimonta a Marassi contro la Samp. Per non parlare della Pasquetta a Parma dove con un secco 2 a 0 le Aquile hanno vendicato lo schiaffone beccato tra le mura amiche del Ceravolo (5 a 0 per gli emiliani). Quest’ultima, disputatasi a 7 giornate dalla fine, contro la capolista che ha poi vinto il campionato - fece capire alla Aquile che i playoff erano realmente alla portata e che avrebbero potuto fare risultato con chiunque. La sfida del Ferraris, invece, giocata durante l’ottavo turno della Serie B, diede consapevolezza a una squadra neopromossa che dopo un inizio spumeggiante aveva un po’ arrancato. Da citare anche la vittoria al Barbera contro il Palermo, non meno importante.

Insomma, le trasferte sono state sicuramente un fattore nella spettacolare annata della matricola terribile che va a Cremona con al seguito migliaia di cuori giallorossi. Infatti i circa 2.500 biglietti messi a disposizione nel settore ospiti sono stati polverizzati in poche ore dopo l’apertura dei botteghini, ma non è bastato. Nei Distinti nord dello Zini è stata fornita dalla società grigiorossa una dotazione aggiuntiva, andata anche quella esaurita, e tanti tifosi giallorossi residenti fuori regione hanno prenotato un posto negli altri settori dello stadio. Il dato totale dovrebbe aggirarsi tra i 4.500 e i 5mila. Lo stadio "Giovanni Zini" conta 16mila posti a sedere e dagli ultimi aggiornamenti dovrebbero essere poco più di 11mila i ticket totali staccati. Quindi sugli spalti la partita sarà giocata quasi alla pari.

Vivarini nella conferenza stampa della vigilia ha palesato calma e ha riferito che la squadra vive un buon momento di forma anche dopo le prime due partite degli spareggi promozione disputate l’una a poca distanza dall’altra. Ma non ha voluto dare troppe info anche per non dare punti di riferimento alla Cremonese. Sono molti i dubbi sulla formazione anche perché, proprio nelle ultime due gare, giocatori come Donnarumma e Brignola hanno contribuito agli ottimi risultati conseguiti e non è per niente improbabile che per la gara di stasera siano schierati dal primo minuto.

Le probabili formazioni

CREMONESE (3-5-2): Saro; Antov, Ravanelli, Bianchetti; Zanimacchia, Vazquez, Castagnetti, Pickel, Quagliata; Ciofani, Tsadjout. Allenatore: Stroppa.

CATANZARO (4-4-2): Fulignati; Situm, Scognamillo, Antonini, Veroli; Sounas, Pontisso, Petriccione, Vandeputte; Iemmello, Biasci. Allenatore: Vivarini.