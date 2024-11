«Finito il mercato ci siamo messi a lavorare, siamo soddisfatti ma cerchiamo di portare a casa il massimo risultato. Siamo contenti perché abbiamo fatto bene nella scorsa partita. Per far bene bisogna essere concentrati, applicati per far bene nelle prossime gare». Esordisce così l'allenatore del Catanzaro Vincenzo Vivarini nella conferenza stampa della vigilia del match che si disputerà domani, sabato 10 febbraio, alle 16.15 contro l'Ascoli tra le mura amiche del Ceravolo.

«L’Ascoli è una squadra che è stata molto scorretta all’andata - ha continuato il mister -, interrompendo diverse volte il gioco e gli è stato permesso di farlo. Però bisogna giocare a calcio, va bene l’agonismo, la cattiveria ma bisogna essere sempre corretti e sportivi in mezzo al campo. E noi dovremmo farci valere».

Il Catanzaro dovrà fare a meno di uno dei suoi migliori giocatori, Jari Vandeputte, a causa di una squalifica per somma di ammonizioni: «Non sono importanti i giocatori che entrano in campo, perché bisogna dare fiducia anche a chi a giocato di meno. È una rosa che ha dei grandi valori e qualità. Non mi preoccupa l’assenza di Vandeputte perché sono convito che chi scenderà in campo farà il suo dovere».

Poi il monito del mister: «Dobbiamo fare assolutamente risultato, con le buone o con le cattive. La squadra ne è consapevole e ci metterà il massimo impegno».

Poi ritorna sul gol (dubbio) concesso allo Spezia: «Quando ho vinto la pancina d’oro ho detto che, oltre a vincere il campionato l’anno scorso, siamo stati tra le squadre più corrette. Bisogna tutelare una squadra che gioca a calcio. Quello di sabato scorso è stato un errore clamoroso. Credo sempre nella buona fede, noi continuiamo, andiamo avanti, però sempre tenendo conto dei torti che abbiamo subito».

Poi ha continuando esaltando le doti dei suoi giocatori: «Antonini ha giocato benissimo nelle zone basse, ha avuto qualche problema nelle alte ma abbiamo lavorato su questo». E poi sui giovani: «Anche se hanno giocato poco punto tanto su di loro e so che riusciranno a farsi valere».

La salvezza è a un passo e vincendo contro l’Ascoli sarebbe quasi matematica ma Vivarini non vuole sbilanciarsi: «Lo speravo ma non me l’aspettavo. Ma ancora non abbiamo la certezza e anche se dovesse arrivare dobbiamo comunque continuare su questa strada senza rilassarci».

La conferenza stampa

I convocati

Mister Vivarini ha convocato 23 giocatori per la sfida di domani con l’Ascoli: portieri: 1. Fulignati, 16. Sala, 22. Borrelli; difensori: 4. Antonini, 14. Scognamillo, 23. Brighenti, 32. Krajnc, 44. Miranda, 72. Veroli; centrocampisti: 8. Verna, 10. Petriccione, 20. Pontisso, 21. Pompetti, 24. Sounas, 33. Oliveri, 92. Situm; attaccanti: 7. D’Andrea, 9. Iemmello, 17. Brignola, 19. Stoppa, 28. Biasci, 70. Ambrosino, 99. Donnarumma.