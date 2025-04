Il tecnico delle Aquile rimane comunque soddisfatto della prestazione dei suoi, spronandoli in vista del rush finale: «Dobbiamo rimanere concentrati, il raggiungimento dei play-off dipende da noi»

Il Catanzaro pareggia 3-3 contro il Bari in un match rocambolesco e allo stesso tempo spettacolare. Favilli rovina la festa alle Aquile segnando il gol del definitivo pareggio nei minuti di recupero, su questo mister Caserta, intervenuto nella conferenza stampa post partita, ha dichiarato: “In alcuni frangenti della gara abbiamo regalato delle occasioni, tre contate, e loro hanno segnato. Sono comunque contento della prestazione dei ragazzi. Dovevamo essere più attenti su tutte le palle, anche sulle più stupide puoi prendere gol. Ma fondamentalmente non abbiamo subito, soprattutto nella ripresa, tranne come già detto nelle azioni dei gol”.

“La mia faccia parla chiaro. Un po’ mi brucia, la squadra meritava la vittoria nei 90 minuti - ha continuato il tecnico giallorosso sul gol preso negli ultimi minuti. Ci scontravamo con una squadra forte, oggi loro hanno cercato in tutti i modi di portare il risultato a casa ma i ragazzi hanno risposto facendo un’ottima prestazione”.

E sul rush finale che potrebbe condurre ai playoff: “Non siamo una squadra che deve pensare ad amministrare il vantaggio che abbiamo in classifica, dipende tutto da noi. Lo abbiamo fatto oggi, lo faremo nella prossima a Carrara e in tutte le altre gare. Se c’è amarezza vuol dire che oggi abbiamo fatto la partita e meritavamo”.

L’allenatore del Bari Longo ha dichiarato nel post partita: “il Catanzaro ha creato poco”. Caserta replica: “Non parlo mai degli altri, ma basta guardare le statistiche”.