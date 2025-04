Un classico calcistico del Meridione. Non esageriamo nel definire così Catanzaro-Bari, una sfida che si è ripetuta ben 38 volte finora e che vede scontrarsi due squadre che hanno un passato glorioso in massima Serie e che ora hanno un obiettivo comune. La classifica vede le due formazioni lottare per i playoff ma in zone diverse.

I Galletti hanno 40 punti e stazionano sul nono gradino, a due lunghezze da quell’ottavo posto che gli garantirebbe l’accesso negli spareggi promozione, mentre le Aquile sono in quinta posizione con 46 e vogliono rimanerci visto che mancano sette gare alla fine della stagione regolare, contando anche quella in programma domani alle 15.

«Abbiamo lavorato come sempre – ha dichiarato mister Caserta nella conferenza stampa della vigilia. Il Bari ha qualità in tutti i reparti, come del resto anche il Catanzaro. Domani si affronteranno due squadre che mi avviso stanno facendo un ottimo campionato, poi ci sono i momenti, i momenti positivi negativi. Noi dobbiamo cercare di essere molto pratici domani, molto consapevoli della nostra forza, del momento e dobbiamo fare le cose che sappiamo fare, cioè alzando i ritmi, andare palla su palla, sapendo che ci sarà un avversario che come abbiamo visto è molto bravo nell'uno contro uno, va a uomo quasi a tutto campo, quindi noi dobbiamo essere molto bravi a saper leggere la partita e dobbiamo fare una grande gara perché dobbiamo ottenere il risultato e i tre punti».

Mister Caserta dovrà fare a meno di alcuni giocatori per l’importante match del Ceravolo. Nulla di grave per Situm e Quagliata, che hanno smaltito l’influenza e saranno regolarmente arruolabili. Saranno costretti al forfait, invece, Antonini, La Mantia, Pontisso e D’Alessandro. I primi due hanno recuperato dall’infortunio ma non hanno ancora la partita nelle gambe, mentre per il centrocampista e l’esterno d’attacco bisognerà ancora attendere.

«Pontisso è un elemento che per noi è molto importante dal punto di vista anche come caratteristica, bravo nell'uno contro uno, sui calci piazzati, negli inserimenti, mancava anche a Modena. Secondo me Ilie ha fatto in alcuni momenti bene in altri meno bene, un giocatore non bisogna vederlo non solo in una partita, ma in tante partite, nelle partite in cui è subentrato ha fatto bene, ma ha fatto in alcuni momenti a Modena è stato bravo tra le linee, in altri un po' meno. Sono delle valutazioni che farò domani in base anche agli altri centrocampisti che ho in rosa e in base soprattutto alle caratteristiche, li devo scegliere e sceglierò con calma domani», ha continuato Caserta.

Per il resto l’11 titolare che scenderà in campo dovrebbe essere simile se non completamente uguale a quello visto nelle ultime uscite. La sorpresa Caserta la potrebbe fare in attacco schierando lo scalpitante Buso al fianco di capitan Iemmello al posto di Biasci che non ha brillato particolarmente nell’ultimo periodo.