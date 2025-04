Le Aquile perdono una posizione in classifica andando ad occupare il sesto posto con 47 punti, ma restano in piena zona playoff

Tanti rimpianti per il Catanzaro nel match andato in scena questo pomeriggio allo stadio Ceravolo contro il Bari. Una gara, condizionata dal vento forte, che però è stata carica di emozioni. Tre gol per parte, l’ultimo degli ospiti è arrivato a pochi minuti dal triplice fischio quando i tifosi giallorossi stavano già pregustando la vittoria. Da segnalare la perla di Iemmello nel primo tempo, gol dell’1 a 1. Le Aquile perdono una posizione in classifica andando ad occupare il sesto posto con 47 punti, ma restano in piena zona playoff.

Il primo tempo: Iemmello risponde a Lasagna

La prima occasione del match capita al quinto minuto di gioco ai padroni di casa. L’azione si sviluppa sulla destra con Iemmello che si improvvisa assist man e mette in mezzo, Pittarello fa sponda per Pagano che conclude, ma il tiro dopo una deviazione finisce in corner.

Al 15’ Pittarello recupera palla sulla trequarti, fa tutto bene ed entra in area ma temporeggia troppo e viene recuperato da un avversario che interviene ed evita il peggio. Gli ospiti rispondono subito dopo con una conclusione dal limite che finisce abbastanza larga, ma comunque si era alzata la bandierina dell’assistente.

La partita prosegue senza particolari emozioni fino al minuto 27, quando Maita si fa metà campo palla al piede e nei pressi del limite dell’area di rigore giallorossa serve Lasagna in profondità che con un tiro chirurgico sul primo palo buca Pigliacelli. Catanzaro 0, Bari 1.

Nella parte finale della prima frazione di gioco il Catanzaro prova a a rispondere. Tante le azioni nei pressi dell’area di rigore dei Galletti che fruttano al minuto 43’. Iemmello recupera palla sulla trequarti si sposta nei pressi del lato corto dell’area di rigore e dopo essersi liberato per la conclusione lascia partire un destro verso il palo più lontano sul quale Radunovic non può nulla. Il sedicesimo gol stagionale del capitano delle Aquile è una perla.

Nei tre minuti di recupero concessi dal direttore di gara gli ospiti sono pericolosi con Vicari che di testa, sugli sviluppi di un corner, manda la sfera sopra la traversa, anche se di poco.

Il secondo tempo: altri quattro goal, termina 3-3

La prima azione pericolosa, al 49’ è dei padroni di casa. Pittarello fa tutto da solo entra in area e conclude forte ma la palla finisce alta. Poco dopo Iemmello ci prova direttamente da calcio di punizione ma Radunovic è attento e devia in corner.

Gli ospiti replicano al 64’ con Maggiore che tira dal limite dell’area di rigore ma la conclusione è debole e centrale e Pigliacelli blocca.

Però il Catanzaro ha un bomber di nome Iemmello in attacco, ne ha un altro in difesa che si chiama Bonini. Al 69’ Petriccione batte un calcio di punizione, nei pressi dell’area di rigore, da posizione leggermente defilata sulla destra e serve un assist al bacio per il colpo di testa del numero 6 giallorosso che sigla il suo settimo gol stagionale. Catanzaro 2, Bari 1.

Iemmello poi, allo scoccare del minuto 76’, sfiora la doppietta personale con un piattone dalla lunetta dell’area che però lambisce il palo e finisce sul fondo.

Ma nel momento migliore della formazione giallorossa, Favasuli fa il diavolo a quattro sulla destra al 78’, entra in area e conclude in diagonale, Pigliacelli non può nulla. Catanzaro-Bari 2 a 2.

Ma il risultato resta in equilibrio per soli 5 minuti. Il giovane Ilie, entrato in campo nella ripresa, all82’ balla sulla linea del limite dell’area, salta un avversario e invece di tirare serve Quagliata che a due passi da Radunovic non sbaglia. Dopo un lungo check al Var l’arbitro convalida la rete. Catanzaro 3, Bari 2.

Catanzaro-Bari è una partita infinita. Al terzo dei cinque minuti di recupero Bonfanti trova Favilli nel cuore dell’area di rigore, il 99 biancorosso controlla in mezzo a due avversari e colpisce a tu per tu con Pigliacelli gonfiando la rete. Non c’è più tempo Catanzaro-Bari termina 3 a 3.

Il tabellino

US CATANZARO 1929 (3-5-2): Pigliacelli; Brighenti, Scognamillo, Bonini; Cassandro (45' Šitum), Pagano (45' Ilie), Petriccione (75' Coulibaly), Pompetti, Quagliata; Iemmello (88' Compagnon), Pittarello (65' Biasci). All.: Caserta

SSC BARI (3-5-2): Radunovic; Pucino, Vicari, Obaretin; Favasuli, Maita (87' Oliveri), Benali, Maggiore (87' Bonfanti), Dorval; Pereiro (58' Falletti), Lasagna (80' Favilli). All.: Longo

ARBITRO dell'incontro: GIUA; ASSISTENTI: NIEDDA – PRESSATO; IV UFFICIALE: LUONGO; VAR: DIONISI; AVAR: DI MARTINO