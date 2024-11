l'esterno croato è costretto a dare forfait per via di un infortunio arrivato nel corso dell'allenamento. Ecco i giocatori che il tecnico avrà a disposizione per lo spareggio di domani con le Rondinelle

Sono 23 i calciatori convocati da Vincenzo Vivarini per la sfida di domani che vedrà il Catanzaro ospitare al Ceravolo il Brescia, alle 20.30, per il primo turno dei play off di Serie B: in palio l'accesso alle semifinali contro la Cremonese.

Per passare il turno ai giallorossi basterà non perdere contro la squadra lombarda nei 90 minuti regolari e se dopo i supplementari il risultato sarà ancora di parità, per via del miglior posizionamento in griglia play off. Tra i convocati giallorossi non c'è Mario Situm, l'esterno croato è costretto a dare forfait per via di un infortunio arrivato nel corso di un allenamento.

Catanzaro-Brescia: i giallorossi convocati

Portieri: 1. Fulignati, 16. Sala, 22. Borrelli

Difensori: 4. Antonini, 14. Scognamillo, 23. Brighenti, 32. Krajnc, 44. Miranda, 72. Veroli

Centrocampisti: 8. Verna, 10. Petriccione, 20. Pontisso, 21. Pompetti, 24. Sounas, 27. Vandeputte, 33. Oliveri

Attaccanti: 9. Iemmello, 17. Brignola, 19. Stoppa, 28. Biasci, 40. Rafele, 41. Viotti, 99. Donnarumma