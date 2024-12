Il match valido per la sedicesima giornata del campionato di Serie B vedrà scendere in campo due squadre legate da un gemellaggio storico tra le tifoserie. Restano dubbi sulla formazione iniziale che schiererà mister Caserta

Mancano meno di 48 ore al calcio d’inizio di Catanzaro-Brescia, gara valida per il sedicesimo turno del campionato di Serie B. Sarà una festa dell’Immacolata particolare per la città capoluogo di regione che è pronta a vivere una domenica di sport affascinate in quanto sono molti gli spunti in campo e fuori.

Partendo dagli spalti sarà con certezza un’atmosfera particolare quella che si respirerà allo stadio Ceravolo perché le due tifoserie sono legate da un gemellaggio storico che dura da moltissimo tempo, non a caso durante ogni gara casalinga dei giallorossi una bandiera biancazzurra con la leonessa impressa viene sventolata in curva Massimo Capraro, settore occupato abitualmente dagli ultras del Catanzaro.

Tornando al campo, restano dei nodi da sciogliere per mister Fabio Caserta che oltre a La Mantia, Antonini e Situm, già indisponibili da tempo per problemi fisici, dovrà fare a meno di Marco Pompetti per squalifica. I candidati a prendere il posto del centrocampista giallorosso sono due: Koutsoupias e Coulibaly. Sara l’allenatore a scegliere quale dei due è più adatto a contrastare le rondinelle di Maran. Ma a tenere banco al momento è la notizia riguardante Nicolo Buso che, dopo essersi messo in mostra nelle ultime due gare disputate con un gole un rigore procurato, era dato come favorito dal primo minuto per affiancare capitano Pietro Iemmello in attacco. Solo attraverso la lista dei convocati e dopo la conferenza stampa prepartita del mister si potranno avere informazioni maggiori in merito.

Per il resto il Catanzaro è quasi obbligato a vincere per scacciare una volta per tutte la pareggite da cui è affetto ormai da troppo tempo. La classifica è molto equilibrata infatti le due compagini non sono distanti l’una dall’altra. Il Brescia è ottavo con 19 punti e staziona sull’ultima casella della griglia che consente di accedere ai playoff, mentre il Catanzaro segue a solo due lunghezze di distanza con 17 punti in undicesima posizione.

Il calcio d’inizio è previsto per le 15 di domenica pomeriggio.