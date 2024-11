Sale l'attesa per l'appuntamento al Ceravolo per il primo turno dei play-off che vale un posto in semifinale contro la Cremonese. I giallorossi dovranno fare a meno di Situm

Manca veramente poco a Catanzaro-Brescia, gara valida per il primo turno di playoff di Serie B in programma questa sera alle 20.30. Le Aquile essendosi piazzate quinte durante la stagione regolare hanno dalla loro il doppio risultato per passare il turno: la vittoria e il pareggio dopo gli eventuali tempi supplementari. I giallorossi arrivano un po’ incerottati all’importante match. Infatti proprio ieri nella conferenza stampa della vigilia Vivarini ha annunciato il forfait di Mario Situm che ha riscontrato problemi durante un allenamento in settimana. Al suo posto, a meno di clamorosi stravolgimenti giocherà Oliveri.

Per il resto il mister, però, potrà contare sui soliti uomini che gli hanno dato certezze durante questi due anni e mezzo nel capoluogo di regione. Vivarini davanti si affiderà agli eroi dei due derby che insieme contano 25 gol segnati durante la stagione regolare: Biasci (10), Iemmello (15). Il capitano, catanzarese doc, è anche (insieme a Coda della Cremonese) il giocatore più decisivo della Serie B 23/24 dato che per ben sei volte le sue marcature hanno deciso le partite.

I due attaccanti saranno assistiti da “le petit diable” Jari Vandeputte. Il belga è il miglior assistman del campionato avendo mandato in rete i compagni per ben 14 volte. Inoltre il numero 27 giallorosso ha messo ha segno 9 reti durante la regular season e una in Coppa Italia che valgono, usando un termine cestistico, la doppia doppia stagionale. Ma durante questo match sarà fondamentale che la squadra giri come ha fatto per la maggior parte delle partite disputate nel corso di quest’annata, perché è stato proprio quello il segreto e l’arma in più che ha fatto gioire i tifosi in svariate occasioni.