Lo show delle Aquile nei playoff di Serie B continua. I giallorossi vincono 4 a 2 contro il Brescia in un match rocambolesco e dalle mille emozioni. Nel primo tempo a Galazzi, che porta in vantaggio gli ospiti, risponde Iemmello. Poi nella ripresa Moncini approfitta di un errore dei giallorossi in difesa e riporta le rondinelle in vantaggio, ma all’ultimo secondo dei sei minuti di recupero concessi dal direttore di gara Donnarumma fa esplodere il Ceravolo e porta la compagine calabrese ai supplementari. Poi nella prima meta dell’extra time Brignola segna il gol che vale il vantaggio. Poi Iemmello al minuto 120+2 mette la ciliegina sulla torta per il definitivo 4 a 2. Le Aquile già martedì 21 maggio dovranno vedersela, sempre al Ceravolo, contro la Cremonese nell’andata della semifinale dei playoff di Serie B.

Primo tempo

3' Pronti via, dopo neanche tre minuti di gioco, è il Catanzaro ad avere la prima occasione. Biasci, lanciato in area, da posizione defilata sulla sinistra, prova a incrociare con il macino ma Lezzerini è attento e devia in corner.

8' - Gol del Brescia. Bisoli crossa dalla sinistra per Moncini che di testa, in tuffo, fa sponda per Galazzi che nel cuore dell’area colpisce a botta sicura. Catanzaro 0, Brescia 1.

22' - Dopo lo scossone accusato a causa del gol subito il Catanzaro si rifà sotto e Vandeputte, trovato al limite, da posizione defilata sulla destra, salta un uomo e conclude, ma la sfera si perde sul fondo di pochissimo.

26' - Gol del Catanzaro. Gli sforzi delle Aquile vengono ripagati al minuto 26. Il capitano Pietro Iemmello, a seguito di un'azione orchestrata magistralmente dai giallorossi, riceve da Biasci spalla alla porta in area, controlla con il difensore avversario alle spalle, si gira e conclude in scivolata. Lezzerini devia ma la palla finisce lo stesso in rete.

29' - Iemmello on fire. Dal limite dell'area il numero 9 giallorosso prova la conclusione forte e precisa ma in questo caso l'estremo difensore delle Rondinelle è attento e devia.

45' - Allo scoccare del minuto 45' Biasci si divora un gol. Servito da Veroli, da dentro l'area, prova la botta ma la traiettoria della conclusione è molto larga.

47' - Dopo due miti di recupero il direttore di gara manda le due squadre negli spogliatoi. Catanzaro-Brescia 1-1.

Secondo tempo

46' - Riparte Catanzaro-Brescia.

52' - Gol del Brescia. Veroli pasticcia in difesa e Moncini ne approfitta da due passi a porta, praticamente, sguarnita. Catanzaro 1, Brescia 2.

59' - Il Catanzaro non ci sta e riesce ad arrivare alla conclusione con Sounas che però da dentro l'area spara alto.

65' - È un assedio giallorosso. Il Catanzaro è pericoloso prima con Oliveri e poi con Sounas di testa ma la difesa delle Rondinelle è attenta.

75' - Brescia pericoloso con Galazzi che prova la botta da fuori ma Fulignati è attento e para.

78' - Il Catanzaro ci prova con uno schema da calcio piazzato che porta Brighenti a colpire di testa Ma Lezzerini para facilmente.

84' - Iemmello ci prova con il tiro da fuori, ma la conclusione è larga e il risultato resta invariato.

90 +6 - Apoteosi al Ceravolo, Donnarumma, per le Aquile, di testa all'ultimo secondo, sugli sviluppi di un corner battuto dalla destra, riporta il match in equilibrio. Si va ai supplementari.

Primo tempo supplementare

90' - Inizia il primo tempo supplementare.

96' - Bertagnoli calcia potente ma viene murato dalla difesa giallorossa, poi la palla si perde sul fondo.

105' - Il Ceravolo esplode. Azione in ripartenza del Catanzaro che si sviluppa sulla sinistra con Iemmello che serve un assist al bacio per Brignola che in sforbiciata trafigge Lezzerini.

Secondo tempo supplementare

107' - Sempre da una ripartenza il Catanzaro sfiora la quarta rete con Scognamillo, ma la sua conclusione sbatte addosso a Lezzerini.

120 + 2 - Iemmello mette la ciliegina sulla torta. Al minuto 120+2, sugli sviluppi di una ripartenza, si fa tutta la metà campo avversaria palla al piede e con un tocco sotto delicatissimo segna il gol del definitivo 4 a 2.

120+3 - Non c'è più tempo, Catanzaro-Brescia termina 4 a 2. Le Aquile volano in semifinale.

Il tabellino

US CATANZARO 1929 (4-4-2): Fulignati; Brighenti, Antonini, Scognamillo, Veroli (Oliveri 61'); Sounas (Stoppa 70'), Pontisso (Verna 70'), Petriccione, Vandeputte (Brignola 82'); Iemmello, Biasci (Donnarumma 70'). All.: Vivarini

BRESCIA 1911 (4-3-2-1): Lezzerini; Jallow, Cistana, Adorni, Dickmann; Bisoli, Paghera (Van De Looi 67'), Besaggio; Bianchi (Bijarnason 67'; Papetti 85'), Galazzi; Moncini (Olzer 67'). All.: Maran.

ARBITRO dell'incontro: SOZZA; ASSISTENTI: DEL GIOVANE – DI IORIO; IV UFFICIALE: MONALDI; VAR: PAIRETTO; AVAR: SERRA

Ammoniti: Scognamillo (C).