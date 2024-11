Il Brescia si prepara alla trasferta play off di Catanzaro. Nel corso dell'allenamento di ieri a Torbole Casaglia, l'allenatore delle Rondinelle, Rolando Maran, ha potuto contare su un gruppo quasi al completo durante la sessione di allenamento. L'unico assente di lungo corso è stato Borrelli, mentre Moncini e Muca si sono allenati a parte, seguendo un programma differenziato.

L'attenzione è rivolta in particolare al centravanti delle Rondinelle che, secondo quanto riportato da Bresciaingol.it, nonostante le recenti difficoltà, potrebbe comunque essere incluso nella lista dei convocati per la partita al "Ceravolo". La decisione finale su un possibile impiego di Gabriele Moncini dall'inizio o a gara in corso sarà presa da Maran nei prossimi due allenamenti, che saranno determinanti per valutare le sue condizioni fisiche. Questa mattina è in programma un altro allenamento per la squadra, che partirà alla volta della Calabria venerdì.