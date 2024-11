La seconda sconfitta consecutiva arriva nel peggiore dei modi per le Aquile che comunque restano in zona playoff al sesto posto con trenta punti

Per come è maturata, una sconfitta che lascia tanto amaro in bocca al Catanzaro che contro il Brescia, nell’ultima partita casalinga del girone d’andata, è costretto a capitolare: finale 2 a 3 per il lombardi. La seconda sconfitta consecutiva arriva nel peggiore dei modi. Nella prima frazione di gioco prima Ambrosino e poi Vandeputte in meno di un quarto d’ora portano sul 2 a 0 i giallorossi, ma in una ripresa disastrosa le Rondinelle accorciano, pareggiano e nel recupero sorpassano le Aquile. Il Catanzaro comunque resta in zona playoff, al sesto posto con trenta punti.

Catanzaro-Brescia: primo tempo

Ritmi bassi a inizio primo tempo, le due squadre si studiano. Ma al decimo minuto il Catanzaro passa in vantaggio. Ambrosino conferma il suo buon rapporto con le mura amiche e con un pregevole stacco di testa su assist al bacio proveniente dalla sinistra di Vandeputte segna il suo secondo centro stagionale. Catanzaro 1, Brescia 0.

Non passano neanche tre minuti e il Catanzaro raddoppia con un’azione sviluppata magistralmente dal reparto offensivo. Ambrosino approfitta di un errore delle rondinelle e da limite appoggia rasoterra per Biasci che appoggia di prima intenzione sulla corsa di Vandeputte che con un tiro preciso in buca d’angolo buca Andrenacci. Al 13’ Catanzaro-Brescia 2 a 0.

Con il doppio vantaggio acquisito le Aquile provano a gestire, mentre la compagine lombarda sembra essere ancora stordita dall’uno-due fulminante. Alla mezz’ora giallorossi in vantaggio 2 a 0.

La prima vera palla gol per il Brescia arriva al 41’ con Borrelli che viene trovato in profondità da un compagno e da dentro l’area conclude ma Fulignati è attento e riesce a respingere.

Dopo un minuto di recupero concesso dall’arbitro le due squadre rientrano negli spogliatoi.

Catanzaro-Brescia: secondo tempo

Brescia subito pericoloso al primo minuto con Bjarnason che conclude al volo dal limite ma Fulignati si distende e devia in corner. Dopo un minuto però l'islandese riapre la partita con un gol di testa che era stato annullato per una posizione in fuorigioco di un compagno, ma dopo un check al Var la rete viene convalidata. Al 47’ Catanzaro 2, Brescia 1.

Però il Catanzaro non ci sta e sfiora il terzo gol, ma deve fare i conti con un super Andrenacci che al 55’ si supera per ben due volte, prima sulla conclusione di Ambrosino e poi su quella di Katseris.

Un Brescia diverso nella ripresa e si vede. Al 58’ Bisoli con un tiro d’esterno destro chirurgico riporta il match in equilibrio, sulla conclusione Fulignati non può nulla. Catanzaro-Brescia 2 a 2.

La partita prosegue e al 78’ Vandeputte per il Catanzaro ci prova direttamente da calcio di punizione, ma Andrenacci si distende in volo plastico e devia in corner.

Clamoroso al 90+1, il Brescia completa la rimonta. Pasticcio in difesa tra Scognamillo e Fulignati che in poche parole consegnano la palla a Bianchi che ne approfitta e segna il gol che vale la partita. Finale Catanzaro 2, Brescia 3.

Il tabellino

Catanzaro (4-4-2): Fulignati; Katseris (Situm 64'), Scognamillo, Brighenti, Krajnc; Sounas (Brignola 64'), Ghion, Verna (Pontisso 85'), Vendeputte; Ambrosino (Stoppa 64'), Biasci (D'Andrea 77'). A disposizione: Sala, Borrelli, Krastev, D’Andrea, Brignola, Stoppa, Pontisso, Pompetti, Oliveri, Miranda, Situm. Allenatore: Vivarini.

Brescia (3-4-2-1): Andrenacci; Adorni, Cistana, Mangraviti (Paghera 46'); Dickmann (Papetti 90+5), Bisoli, Bertagnoli, Jallow; Galazzi (Moncini 46'), Bjarnason (Olzer 81'); Borrelli (Bianchi 85'). A disposizione: Cortese, Huard, Paghera, Bianchi, Moncini, Fogliata, Olzer, Ferro, Papetti, Besaggio. Allenatore: Maran.

Arbitro: Piccinini di Forlì.

Ammoniti: Dickman (B), Stoppa (C).